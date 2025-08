Abbonamenti tv per le squadre del cuore: un’alternativa che il calcio italiano dovrebbe valutare

Perché non rilanciare abbonament tv solo per la squadra del cuore

Un modello “a squadra” per tifosi fedeli e prezzi più equi

Il panorama degli abbonamenti TV per il calcio italiano resta dominato da pacchetti generalisti e costi spesso poco accessibili per chi vuole solo seguire la propria squadra. Di fronte alla crescita della pirateria e al calo di abbonati, una soluzione potrebbe essere il rilancio di offerte personalizzate, valide per i match di una singola squadra dalla Serie A alla C.

Un modello simile esiste in altri Paesi e potrebbe adattarsi bene al nostro contesto: l’appassionato medio spesso desidera solo le partite della propria squadra, senza pagare per eventi che non guarda. Una logica “a squadra” renderebbe l’offerta più economica e quindi alla portata anche di chi oggi non può accedere a nessuna delle offerte proposte dai broadcaster.

Abbonamenti digitali per la squadra del cuore: ecco come funzionerebbe

La proposta prevede la possibilità di scegliere tra:

Abbonamento streaming solo squadra X

Prezzi stimati: Serie A: 9,99–14,99 €/mese Serie B: 6,99–9,99 €/mese Serie C: 3,99–6,99 €/mese

Prezzi stimati: Formula integrata TV + stadio

Esempio: “Tifoso Premium” = streaming stagionale + 5/10 ingressi stadio + prelazione biglietti playoff/Coppe

Prezzo indicativo: 69–99€/stagione, in base alla categoria

Un’iniziativa che, oltre ad arginare la pirateria, rafforzerebbe il legame tra tifosi e società, soprattutto nei territori meno coperti mediaticamente.

Il confronto: ecco quanto costano oggi Sky, Dazn e Now TV

Chi vuole vedere tutto il calcio oggi ha tre strade principali, ma nessuna flessibile. Vediamole nel dettaglio:

DAZN

Piano Prezzo Mensile Contenuti DAZN Goal 13,99€ (vincolo 12 mesi) o 19,99€ 3 partite Serie A a giornata, LaLiga, highlights DAZN Full 34,99€ (vincolo) o 44,99€ Tutta Serie A, Serie B, Europa/Conference League DAZN Family 59,99€ o 69,99€ Come DAZN Full ma accessibile da reti diverse Annualità 359€ Risparmio di 180€ rispetto al piano mensile

Sky: l’offerta

Offerta Sky Sport/Calcio Prezzo mensile Permanenza Contenuti principali Sky Calcio Base 15,90€ 18 mesi Serie C, 3 partite Serie A a giornata, Premier, Bundesliga Sky Sport Completo (promo attiva) 29,90€ 18 mesi Champions League, Europa, Conference League, Serie C, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, Tennis, NBA, Eurolega, Sky Go incluso Attivazione 19€

Questa nuova offerta Sky a 29,90€, valida in promozione con permanenza di 18 mesi, rappresenta l’alternativa più ricca in termini di varietà sportiva. Inoltre è possibile acquistare l’intero pacchetto sport di Sky sulla piattaforma streaming Now Tv al prezzo di 19,99 con una permanenza minima di 12 mesi.

Un’occasione per rilanciare Serie B e Serie C

L’idea di abbonamenti TV personalizzati può diventare fondamentale per la Serie B e soprattutto la C, leghe con meno copertura e risorse. Le società potrebbero vendere direttamente gli abbonamenti digitali ai propri tifosi, fidelizzando il pubblico locale e garantendosi una quota diretta sui ricavi.

Inoltre, il pubblico delle categorie inferiori è spesso più affezionato e disposto a pagare per vedere “solo” la propria squadra, piuttosto che investire in abbonamenti da 40–60 euro mensili.

Conclusione: più flessibilità, meno pirateria

L’abbonamento “per squadra” non è solo una provocazione, ma una proposta concreta, attuabile e redditizia per l’intero sistema calcio italiano. In un mercato sempre più frammentato e attento ai costi, la personalizzazione dell’offerta potrebbe rilanciare l’interesse, combattere la pirateria e far ripartire i ricavi, anche e soprattutto dalle categorie inferiori.