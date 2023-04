Pergine, dramma della solitudine: madre e figlia trovate in stato di decomposizione

Nuova tragedia della solitudine a Pergine, in Trentino, dove madre e figlia sono state trovate prive di vita nel pomeriggio di venerdì 31 marzo nel loro appartamento delle palazzine Itea in via Petrarca che ospita l’emporio solidale della Caritas. Dai primi rilievi è emerso che la morte delle due donne risale a diversi giorni prima.

Pergine, l’allarme lanciato dai vicini delle due donne

Sono stati i vicini a far scattare l’allarme per il forte odore che proveniva dall’abitazione delle vittime, la 55enne Franca Bernabè e l’82enne Filomena Antonacci. Sul posto i Vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polizia locale dell’Alta Valsugana. I corpi delle due donne sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Dai primi rilievi è emerso che entrambe sono decedute per cause naturali.

Franca Bernabè sarebbe stata stroncata da un malore, l’82enne Filomena Antonacci è morta di stenti

Franca Bernabè si trovava riversa sul pavimento, quasi certamente colpita da un malore, mentre Filomena Antonacci, che aveva bisogno di assistenza, era vicino al letto e presumibilmente è morta di stenti (aveva bisogno di assumere dei farmaci). La donna ha cercato di alzarsi ma poi è caduta a terra. I corpi di Franca Bernabè e Filomena Antonacci sono stati ricomposti dal personale del servizio funerario del Comune di Pergine.