Perugia, subisce abusi dopo essere stata drogata da ragazzo conosciuto su Tinder: profilo cancellato

Una ragazza ha denunciato di essere stata drogata e violentata in strada, in pieno centro a Perugia da un giovane conosciuto sulla chat di incontri Tinder.

Conosce giovane su Tinder, ragazza drogata e violentata in un vicolo a Perugia

Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della polizia. La vittima, ventenne perugina, ha raccontato di essersi prima recata, alcuni giorni fa, in compagnia del giovane, in un bar del centro cittadino, dove ha bevuto un drink. Poi i due si sono avviati per una passeggiata in corso Garibaldi. In questa zona, sempre secondo il racconto della ragazza, il giovane l’avrebbe spinta in un vicolo per poi violentarla.

La ventenne avrebbe urlato e chiesto aiuto, ma inutilmente. Dopo qualche giorno la ragazza si sarebbe confidata con le amiche, poi con i familiari, che l’hanno accompagnata al pronto soccorso da dove è partita la segnalazione alle forze dell’ordine. La ragazza è assistito dall’avvocato Pietro Giovannini. “Con la scusa di prendere le cannucce è andato a prendere il drink al bancone ed è in questa fase che probabilmente ha messo qualcosa nel gin tonic”.

Caccia all’aggressore, l’uomo ha cancellato il profilo sulla piattaforma

Dopo la conversazione la vittima è stata condotta in una stradina adiacente all’Università per stranieri di Perugia dove ha abusato di lei. Sulla vicenda sta indagando anche la Polizia Postale che sta cercando di trovare elementi utili per risalire all’identità dell’aggressore in ambito tecnologico e confidando nella collaborazione di Tinder. Secondo il racconto della ragazza l’uomo sarebbe uno straniero di 25 anni che ha provveduto a cancellare il suo profilo dopo l’accaduto. Elementi utili per ricostruire l’accaduto potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune.