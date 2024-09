Petina, Giuseppe Villani muore dopo essere stato punto da un insetto in campagna

Stava lavorando in campagna sul suo terreno quando ha iniziato a sentirsi male. Il 64enne Giuseppe Villani è deceduto a Petina, in provincia di Salerno, dopo essere stato punto da un insetto.

Morto Giuseppe Villani a Petina, la puntura dell’insetto ha provocato uno choc anafilattico

In un primo momento l’uomo non si è neanche accorto della puntura ma dopo dieci minuti si sono manifestati i sintomi allergici fino al decesso per choc anafilattico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non sono riusciti a salvargli la vita. Pare che sia stato un calabrone a provocare il malore che ha stroncato Giuseppe Villani, conosciuto a Petina e punto di riferimento di tanti giovani che da diverse generazioni frequentavano la sua sala giochi.

La salma del 64enne è stata trasportata presso la sala mortuaria dell’ospedale di Polla a disposizione dell’autorità giudiziaria. Incredulità e choc a Petina appena si è diffusa la ferale notizia. Il sindaco ha manifestato il proprio cordoglio ai familiari sottolineando che era legato a Villani da un’amicizia di vecchia data. “Mi stringo al dolore della famiglia, della moglie, dei fratelli e delle figlie” – ha detto Mimmo D’Amato.