Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Piacenza, cede la tomba e precipita nel loculo: paura al cimitero in via Caorsana

DiRedazione

Pubblicato: 28 Ott, 2025 - ore: 23:25 #incidente, #loculo, #Piacenza, #tomba
Cede tomba al cimitero di Piacenza e donna finisce nel loculoCede tomba al cimitero di Piacenza e donna finisce nel loculo

Attimi di paura a Piacenza nella mattina di lunedì 27 ottobre al cimitero urbano di via Caorsana, dove una donna di 63 anni è precipitata all’interno di un loculo dopo il cedimento del pavimento. La donna stava portando fiori sulla tomba di un familiare in vista delle celebrazioni di Ognissanti quando, all’improvviso, si è aperta una voragine sotto i suoi piedi.

Il cedimento strutturale l’ha fatta sprofondare per circa un metro e mezzo all’interno di un loculo sotterraneo non ancora utilizzato. È rimasta intrappolata e ferita, incapace di risalire autonomamente.

I soccorsi: salvata dai vigili del fuoco Saf

L’allarme è scattato subito. Sul posto sono intervenuti:

  • Ambulanza della Croce Bianca
  • 118 con automedica
  • Vigili del fuoco del nucleo Saf, specializzati nel recupero in spazi confinati

I pompieri si sono calati nel loculo con una scala di emergenza e, dopo una manovra delicata, sono riusciti a recuperare la donna, sotto choc ma cosciente. Ha riportato contusioni e una ferita alla gamba, venendo trasportata in codice verde all’ospedale cittadino.

Le cause del crollo e l’intervento del Comune

Le prime verifiche tecniche indicano che la soletta sopra il loculo ha ceduto per deterioramento strutturale. Possibili concause:

  • Infiltrazioni d’acqua
  • Cedimento del terreno
  • Materiali usurati

La zona è stata transennata e il Comune di Piacenza ha disposto immediati controlli di sicurezza nelle aree vicine per prevenire altri cedimenti. Sull’episodio è intervenuto anche il vice sindaco Matteo Bongiorni, che ha garantito verifiche urgenti.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Tragedia a Sharm el-Sheikh: Lara De Cassan stroncata da un malore durante un’immersione a 37 anni

Ott 28, 2025 Redazione
Attualità

Panico sul Nilo, la crociera Empress in fiamme: notte di terrore per 80 italiani: come stanno

Ott 28, 2025 Redazione
Attualità

Castelnuovo del Garda: Jessica massacrata dal compagno con 40 coltellate, aveva abusato anche della cognata

Ott 28, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Piacenza, cede la tomba e precipita nel loculo: paura al cimitero in via Caorsana

Sport

Clamoroso al Rolex Paris Masters: Alcaraz eliminato da Norrie, Sinner può tornare numero 1

Attualità

Tragedia a Sharm el-Sheikh: Lara De Cassan stroncata da un malore durante un’immersione a 37 anni

Attualità

Panico sul Nilo, la crociera Empress in fiamme: notte di terrore per 80 italiani: come stanno

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.