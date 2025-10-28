Piacenza, cede la tomba e precipita nel loculo: paura al cimitero in via Caorsana

Cede tomba al cimitero di Piacenza e donna finisce nel loculo

Attimi di paura a Piacenza nella mattina di lunedì 27 ottobre al cimitero urbano di via Caorsana, dove una donna di 63 anni è precipitata all’interno di un loculo dopo il cedimento del pavimento. La donna stava portando fiori sulla tomba di un familiare in vista delle celebrazioni di Ognissanti quando, all’improvviso, si è aperta una voragine sotto i suoi piedi.

Il cedimento strutturale l’ha fatta sprofondare per circa un metro e mezzo all’interno di un loculo sotterraneo non ancora utilizzato. È rimasta intrappolata e ferita, incapace di risalire autonomamente.

I soccorsi: salvata dai vigili del fuoco Saf

L’allarme è scattato subito. Sul posto sono intervenuti:

Ambulanza della Croce Bianca

118 con automedica

con automedica Vigili del fuoco del nucleo Saf, specializzati nel recupero in spazi confinati

I pompieri si sono calati nel loculo con una scala di emergenza e, dopo una manovra delicata, sono riusciti a recuperare la donna, sotto choc ma cosciente. Ha riportato contusioni e una ferita alla gamba, venendo trasportata in codice verde all’ospedale cittadino.

Le cause del crollo e l’intervento del Comune

Le prime verifiche tecniche indicano che la soletta sopra il loculo ha ceduto per deterioramento strutturale. Possibili concause:

Infiltrazioni d’acqua

Cedimento del terreno

Materiali usurati

La zona è stata transennata e il Comune di Piacenza ha disposto immediati controlli di sicurezza nelle aree vicine per prevenire altri cedimenti. Sull’episodio è intervenuto anche il vice sindaco Matteo Bongiorni, che ha garantito verifiche urgenti.