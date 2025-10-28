Notizie Audaci

Belen Rodriguez sul litigio con Cecilia: ‘Ho fatto una marachella grave, lei era incinta’

Pubblicato: 28 Ott, 2025 - ore: 23:59 #Belen Rodriguez, #Cecilia Rodriguez, #litigio
Cecilia e Belen RodriguezCecilia e Belen Rodriguez

Belen Rodriguez parla delle tensioni con la sorella a Belve: ‘Mi ha perdonato’

Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio sul presunto allontanamento dalla sorella Cecilia, confermando che nelle ultime settimane tra loro ci sono stati scontri familiari, senza però entrare nei dettagli.

Ospite a Belve, martedì 28 ottobre, la showgirl argentina ha spiegato:

“Abbiamo litigato come litigano tutte le famiglie. Ci siamo prese male. Poi non voglio giustificarmi, ma lei era incinta e aveva gli ormoni un po’ sballati. Aveva ragione, ma non voleva parlarmi. Ho fatto una marachella abbastanza grave, ma mi ha perdonato”.

Belen ha così confermato le voci circolate negli ultimi mesi, senza però rivelare la natura esatta della lite, lasciando intendere che si tratta di questioni personali non legate a uomini o fidanzati.

‘Non c’entrano gli uomini, non posso dirlo’

Francesca Fagnani ha stuzzicato la show girl argentina sui motivi della lite. “Il motivo è un uomo? Questione di fidanzati?” – ha chiesto la conduttrice con Belen che ha ribadito – sorridendo – di non poter entrare nel dettaglio. “Non posso dire questa cosa”. Nei mesi scorsi il giornalista Gabriele Parpiglia aveva parlato anche di un coinvolgimento di Ignazio Moser. Particolare che resta avvolto nel mistero visto il silenzio dell’argentina sulla questione.

Belen è tornata sulla lite al distributore di benzina in Sardegna. “Quella persona era maleducata”. E sulle patatine lanciate ha riferito che il clima era goliardico e che spesso lancia degli oggetti. Non sono mancati passaggi esilaranti come quando ha parlato del rapporto tra papà e la religione. “Ora si fa le canne”.

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

