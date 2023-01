Piera Maggio a La vita in diretta: ‘Piero voleva incontrare Matteo Messina Denaro, convinti che sa di Denise’

Piera Maggio è convinta che Matteo Messina Denaro sia a conoscenza di fatti elementi che potrebbero segnare la svolta nel caso del rapimento di Denise Pipitone. Da qui la richiesta appello avanzata ai magistrati via social che ha ribadito nel corso della puntata de La vita in diretta del 23 gennaio.

Piera Maggio: ‘Non si muoveva foglia che Matteo Messina Denaro non sapesse’

“Io e Pietro siamo convinti che Matteo Messina Denaro custodisca tanti segreti… Era colui un riferimento nella provincia di Trapani e nel 2004 quando è stata sequestrata avrà saputo quello che è accaduto a Mazara del Vallo anche perché non passava inosservato il rapimento di una bambina oltretutto per lo spiegamento di forze dell’ordine ed il blocco totale che c’è stato qui che poteva dar fastidio”. Piera Maggio ha spiegato di essere convinta che il boss fosse a conoscenza della vicenda di Denise Pipitone perché “non si muoveva foglia che lui non lo sapesse”.

La mamma della bambina scomparsa il 1° settembre 2004 si è poi rivolta ai magistrati. “Chiediamo allo Stato, alle istituzioni e soprattutto ai magistrati di chiedere all’ex latitante se sa qualcosa di Denise e se veramente può dirci qualcosa di concreto per ritrovarla. Noi crediamo che abbia questi segreti e sappia quello che è accaduto”. Mazara del Vallo è distante 15 chilometri da Campobello dove si trovava il boss.

‘Non lo accusiamo direttamente, la mafia non c’entra ma chi ha rapito Denise potrebbe essere collegato alla malavita’

“Non accusiamo direttamente Matteo Messina Denaro di aver sequestrato Denise, questo lo vogliamo mettere in chiaro. Non vogliamo essere fraintesi perché non abbiamo mai collegato la mafia alla scomparsa di mia figlia, sospettiamo però che le persone che hanno rapito Denise possano avere rapporti con queste persone” – ha aggiunto la partner di Piero Pulizzi che ha spiegato che ora si aspetta delle risposte dallo Stato. “Mio marito voleva incontrarlo ma non è possibile farlo”.