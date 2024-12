Pietro Pasqualucci muore a 26 anni schiacciato nel cancello dalla sua auto a Nettuno

Schiacciato dalla sua auto verso il cancello mentre stava uscendo per recarsi a lavoro. La tragedia si è consumata venerdì 27 dicembre a Nettuno con il 26enne Pietro Pasqualucci che è morto pochi minuti dopo l’incidente nonostante il tempestivo intervento dei familiari e degli operatori del 118.

Dramma a Nettuno, l’auto si muove all’improvviso davanti casa: Pietro Pasqualucci finisce schiacciato nel cancello

Il giovane si trovava nel piazzale della sua abitazione in via Dolomiti, nel quartiere San Giacomo, quando la sua Fiat Punto si è improvvisamente mossa forse perché il freno a mano non era stato inserito bene o per un malfunzionamento dello stesso. Pietro Pasqualucci non se n’è accorto e non è riuscito ad evitare l’impatto con la vettura che l’ha schiacciato contro il cancello in ferro. Per lui non c’è stato niente da fare per la disperazione dei congiunti. Il 26enne è deceduto per arresto cardiocircolatorio. Sul posto gli agenti della Polizia di stato del commissariato di Anzio per la ricostruzione dell’accaduto.

Pietro Pasqualucci lavorava come commesso in un supermercato. Amava le moto e su Facebook mostra con fierezza il suo gioiellino. Nel pomeriggio di sabato 28 dicembre si sono celebrati i funerali a Nettuno alla parrocchia di San Giacomo, in via dei Tinozzi, dove in tanti hanno abbracciato per l’ultima volta un ragazzo il cui percorso terreno si è interrotto bruscamente con tanti sogni ancora da realizzare.