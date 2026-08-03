Fano, tutti si mobilitano per Pongo: dopo la denuncia per maltrattamenti i negozi finiscono il cibo speciale per salvarlo

Pongo prima dell'affidamento e oggi dopo le cure amorevoli dell'Associazione Melampo

Il cane, ridotto a poco più di 20 chili e ricoverato in fin di vita, è diventato il simbolo della solidarietà della città

Prima lo sconcerto per le sue condizioni, poi l’indignazione e infine una straordinaria gara di solidarietà. È la storia di Pongo, il meticcio simil dogo trovato in condizioni disperate in un appartamento del quartiere Fano 2, che nelle ultime ore ha commosso l’intera città.

La denuncia per maltrattamento di animali nei confronti della donna che lo aveva adottato ha provocato una valanga di reazioni. Ma oltre alle parole e alla rabbia, Fano ha scelto di rispondere con gesti concreti: i cittadini hanno preso d’assalto i negozi per animali acquistando il cibo speciale necessario al recupero del cane, fino a esaurire le scorte disponibili.

L’indignazione esplosa sui social

La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove migliaia di utenti hanno espresso dolore e rabbia per le condizioni in cui Pongo è stato trovato.

Molti commenti hanno sottolineato come un simile stato di denutrizione non possa essersi sviluppato in pochi giorni. Una riflessione che trova riscontro anche nelle valutazioni dei veterinari, secondo i quali il cane non riceveva un’alimentazione adeguata da almeno un mese.

Nel dibattito online non sono mancati paragoni con altri drammatici casi di cronaca, sempre nel rispetto delle differenti vicende e delle indagini in corso. Il filo conduttore, secondo molti cittadini, è quello della totale dipendenza di un essere vivente da chi avrebbe dovuto proteggerlo.

La città risponde con un gesto concreto

L’ondata di indignazione si è presto trasformata in una mobilitazione collettiva.

Numerosi cittadini si sono recati nei pet shop di Fano per acquistare il particolare alimento prescritto dai veterinari per consentire a Pongo di affrontare il delicato percorso di recupero.

Nel giro di poche ore, le richieste sono state così numerose da far esaurire le scorte disponibili nei negozi della città, segno della straordinaria partecipazione della comunità.

Pongo ridotto pelle e ossa al momento del ritrovamento

Ridotto a metà del suo peso

Quando è stato soccorso, Pongo era in condizioni gravissime.

Nel giro di pochi mesi il cane era passato da circa 42 chilogrammi a poco più di 20, presentando un quadro clinico compatibile con una severa malnutrizione.

I veterinari hanno riscontrato anche piaghe da decubito, unghie cresciute fino a deformarsi e un grave stato di debilitazione.

Secondo quanto riferito dai volontari che lo hanno assistito, la disperazione lo avrebbe spinto perfino a bere la propria urina e a nutrirsi dei propri escrementi pur di sopravvivere.

Le cure e i primi segnali di speranza

Trasferito d’urgenza all’ospedale veterinario Fanum Fortunae, Pongo è stato sottoposto a una serie di esami clinici.

Gli accertamenti non avrebbero evidenziato patologie tali da spiegare un dimagrimento tanto marcato, rafforzando l’ipotesi di una prolungata carenza di alimentazione.

I medici veterinari hanno quindi avviato un rigoroso protocollo nutrizionale, basato su piccoli pasti distribuiti più volte durante la giornata per evitare complicazioni.

Con il passare dei giorni sono arrivati i primi incoraggianti miglioramenti: Pongo è riuscito nuovamente a stare in piedi e, al momento delle dimissioni, aveva già recuperato oltre tre chilogrammi.

Le indagini proseguono

Attualmente il cane è affidato alla custodia giudiziaria dell’associazione Melampo, che sta seguendo il suo percorso di riabilitazione.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti delle autorità competenti sulla vicenda. La donna che aveva adottato Pongo dovrà rispondere della denuncia per maltrattamento di animali, mentre saranno le indagini a chiarire ogni aspetto della vicenda.