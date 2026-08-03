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Montecchio Precalcino, Leonardo Cortese muore a 19 anni in piscina durante un’esercitazione in apnea con un amico

DiRedazione

Pubblicato: 3 Ago, 2026 - ore: 21:08 #Montecchio Precalcino, #piscina, #Vicenza
Tragedia nel vicentino, 20enne si tuffa in piscina e non riemergeTragedia nel vicentino, 20enne si tuffa in piscina e non riemerge

Il giovane, residente a Trento, si trovava in vacanza nel Vicentino, non è più riemerso durante alcuni esercizi in acqua

È una tragedia che ha sconvolto due comunità quella avvenuta nel pomeriggio di lunedì 3 agosto a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Leonardo Cortese, 19 anni, nato a Rovereto e residente a Trento, ha perso la vita dopo essersi immerso nella piscina della struttura Blue Planet, dove stava trascorrendo alcune ore di svago insieme a un amico.

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani stavano effettuando alcuni esercizi di apnea quando qualcosa è andato improvvisamente storto. L’amico si è accorto che Leonardo non riemergeva più dall’acqua e ha immediatamente dato l’allarme. Ogni tentativo di salvarlo, però, si è rivelato inutile.

L’allarme lanciato dall’amico

Il dramma si è consumato poco prima delle 17 nella piscina di via Venezia. Leonardo si trovava in acqua insieme a un coetaneo con cui stava svolgendo alcune prove di apnea.

A un certo punto il ragazzo è rimasto sott’acqua più del previsto. L’amico, non vedendolo riemergere, ha subito richiamato l’attenzione dei bagnini, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Il personale dell’impianto è intervenuto immediatamente, recuperando il giovane dal fondo della piscina e iniziando le manovre di rianimazione già a bordo vasca.

Inutili i soccorsi del Suem e dell’elisoccorso

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del Suem 118, con ambulanza, automedica ed elisoccorso.

I medici hanno proseguito a lungo le manovre rianimatorie nel tentativo di salvare il 19enne, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Alla fine il personale sanitario ha dovuto constatarne il decesso.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe quella di un malore improvviso durante l’immersione, ma sarà l’attività investigativa, insieme agli eventuali accertamenti medico-legali, a chiarire con precisione cosa abbia provocato la morte del giovane.

Leonardo era in vacanza nel Vicentino

Leonardo Cortese era nato a Rovereto e viveva a Trento. Aveva scelto di trascorrere alcuni giorni nel Vicentino insieme a un amico approfittando delle alte temperature estive.

Quella che doveva essere una giornata di relax si è trasformata invece in una tragedia consumatasi sotto gli occhi dei tanti presenti nella struttura.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa anche in Trentino, dove il ragazzo era molto conosciuto.

Indagano i carabinieri

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Thiene, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze delle persone presenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Dell’accaduto è stata informata anche la Procura di Vicenza, che valuterà gli eventuali accertamenti da disporre per chiarire le cause del decesso.

Al momento non emergono elementi che facciano pensare a responsabilità di terzi, ma gli investigatori stanno ricostruendo ogni fase della tragedia, verificando anche le circostanze in cui il giovane stava effettuando gli esercizi di apnea prima di non riemergere più.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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