Pordenone, il figlio di 4 anni precipita dal secondo piano: come un eroico papà è riuscito a salvarlo

Padre e figlio trasportati all'ospedale di Pordenone

Lo afferra durante la caduta e lo stringe a sé: atterrano sul tettuccio di un’auto, il piccolo viene dimesso dopo 24 ore

Ha visto il figlio di appena quattro anni precipitare dal terrazzo e ha fatto l’unica cosa che, in quell’istante, gli sembrava possibile: si è lanciato nel vuoto per raggiungerlo e proteggerlo con il proprio corpo. Una manciata di secondi che avrebbero potuto trasformarsi in una tragedia, ma che nell’hinterland di Pordenone hanno avuto un epilogo incredibile. Il padre è riuscito ad afferrare il bambino durante la caduta e a stringerlo a sé prima dell’impatto con il tettuccio di una vecchia automobile parcheggiata nel cortile.

Entrambi sono sopravvissuti. Il piccolo, dopo gli accertamenti all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, è stato dimesso il giorno successivo al ricovero con conseguenze fortunatamente limitate a qualche graffio. Il padre ha riportato alcune contusioni.

Il bambino precipita, il padre si lancia per raggiungerlo

La vicenda risale a circa un mese fa, ma è stata raccontata dal primario di Pediatria dell’ospedale di Pordenone, Roberto Dall’Amico. Secondo la ricostruzione riferita dal medico, il bambino si trovava sul terrazzo di casa quando è precipitato dal secondo piano.

Il padre si è accorto di quanto stava accadendo quando non c’era più tempo per fermare la caduta. In una frazione di secondo ha deciso di lanciarsi a sua volta, riuscendo a raggiungere il figlio e ad afferrarlo. Lo ha stretto contro di sé durante il volo, cercando di proteggerlo dall’impatto con il terreno.

La caduta si è conclusa sopra l’automobile della figlia maggiore dell’uomo, parcheggiata nel cortile. Il tettuccio della vettura ha ceduto sotto il peso dell’impatto, ma si è trovato al centro di una circostanza che ha contribuito al sorprendente esito dell’incidente.

Non sono state chiarite le ragioni per cui il bambino sia finito oltre il terrazzo. Resta invece il gesto del padre, intervenuto senza esitazioni davanti al pericolo che minacciava il figlio.

La corsa in ospedale: il piccolo torna a casa dopo un giorno

Dopo l’incidente sono scattati i soccorsi e il bambino è stato portato in ospedale. I medici hanno eseguito gli esami necessari per verificare eventuali lesioni provocate dalla caduta, considerata l’altezza da cui era precipitato.

Gli accertamenti hanno dato un esito rassicurante: il piccolo non presentava conseguenze gravi ed è stato dimesso dopo circa 24 ore. Per lui soltanto qualche graffio, un risultato che ha lasciato stupiti anche i sanitari.

Il padre è stato accompagnato al pronto soccorso per le contusioni riportate nell’impatto. Anche per lui, fortunatamente, le conseguenze sono state limitate rispetto alla violenza della caduta.

Il racconto del primario di Pordenone: «Ha rischiato la vita per suo figlio»

A rendere pubblica la storia è stato Roberto Dall’Amico, primario di Pediatria, che ha richiamato l’attenzione sulla rapidità della reazione del genitore e sull’importanza di sorvegliare i bambini, capaci di muoversi in modo imprevedibile senza comprendere i pericoli.

Il medico ha raccontato come il padre sia riuscito ad afferrare il piccolo e a proteggerlo durante la caduta, finendo con lui sopra la vecchia utilitaria. L’auto danneggiata è rimasta nel cortile, testimonianza concreta di quei momenti drammatici.

Una storia nella quale la fortuna ha avuto un ruolo, ma in cui è stata decisiva anche la prontezza di un genitore disposto a mettere a rischio la propria vita pur di tentare di salvare quella del figlio. A Pordenone, una caduta dal secondo piano si è conclusa con un bambino di quattro anni di nuovo a casa dopo appena un giorno di ricovero. Un epilogo che, viste le circostanze, avrebbe potuto essere molto diverso.