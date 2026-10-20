Gian Savino Chessa scomparso a Coriano, diffusa la foto: «Chiunque abbia informazioni chiami i carabinieri»

Gian Savino Chessa

Sospese le ricerche nelle colline di Mulazzano, l’appello della Prefettura per ritrovare il 56enne

Sono giorni di angoscia per Gian Savino Chessa, 56 anni, scomparso nella zona di Mulazzano, nel territorio di Coriano, in provincia di Rimini. Dopo le ricerche condotte nelle campagne e nelle aree collinari, la Prefettura ha diffuso la fotografia dell’uomo, nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo o fornire indicazioni utili a ricostruire i suoi ultimi spostamenti.

L’appello è rivolto a tutti coloro che potrebbero averlo incontrato o aver notato qualcosa di significativo nei giorni della scomparsa. Anche una segnalazione apparentemente secondaria potrebbe aiutare a fare luce sul caso.

Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare la Stazione dei carabinieri di Coriano al numero 0541 657159.

Le ricerche nelle campagne non hanno dato risultati

Le operazioni per rintracciare il 56enne hanno coinvolto un importante dispositivo di soccorso, con personale specializzato impegnato a controllare il territorio. Sul campo sono intervenuti 14 vigili del fuoco, affiancati da operatori arrivati anche da fuori provincia.

Alle squadre riminesi si sono aggiunti due specialisti nell’utilizzo dei droni provenienti da Macerata, due componenti delle unità cinofile e due esperti di logistica cartografica. Hanno partecipato alle attività anche volontari della Protezione civile e operatori del Soccorso Alpino.

Le ricerche hanno interessato il casolare in cui l’uomo viveva, le zone circostanti e i terreni più difficili da raggiungere. Nonostante l’impiego di uomini e mezzi, però, non sono emersi elementi decisivi per individuare Chessa o chiarire che cosa gli sia accaduto.

Le operazioni sul territorio sono state sospese, mentre resta fondamentale la collaborazione di chi potrebbe avere informazioni utili.

L’ultimo spostamento e la scomparsa

Chessa, originario della Sardegna e dipendente di un’azienda agricola della zona, avrebbe fatto perdere le proprie tracce dopo essere stato accompagnato nei pressi della sua abitazione, in una zona isolata tra le colline di Mulazzano.

Secondo le ricostruzioni disponibili, l’uomo non sarebbe arrivato al rustico in cui viveva. Il percorso che conduce all’abitazione, caratterizzato da una strada dissestata e da un contesto particolarmente impervio, è stato tra le aree sottoposte a verifica durante le ricerche.

La denuncia di scomparsa ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e il coordinamento delle attività da parte della Prefettura di Rimini. Gli accertamenti, tuttavia, non hanno consentito finora di ricostruire gli ultimi movimenti del 56enne.

L’appello della Prefettura: «Segnalate ogni informazione utile»

La diffusione della fotografia punta ora a raggiungere persone che potrebbero non essere state ancora ascoltate o che possano aver visto l’uomo senza sapere della sua scomparsa.

La Prefettura invita chiunque abbia informazioni a rivolgersi alle forze dell’ordine, evitando di sottovalutare eventuali avvistamenti o dettagli che potrebbero contribuire alle verifiche.

Per le segnalazioni è disponibile il numero della Stazione dei carabinieri di Coriano: 0541 657159.

Mentre familiari e conoscenti attendono notizie, resta aperta la speranza che la collaborazione dei cittadini possa fornire un elemento utile per ritrovare Gian Savino Chessa e chiarire il mistero della sua scomparsa.