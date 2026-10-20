Milano, ritrovano un cane smarrito e chiedono 1.000 euro alla proprietaria: denunciata coppia

Avevano chiesto il riscatto per il malinois cane

Il Malinois era fuggito durante una passeggiata a Niguarda: decisivo l’intervento della Polizia Locale per recuperare l’animale

Chiedevano mille euro per restituire un cane smarrito, trasformando la speranza della proprietaria di ritrovarlo in una richiesta di denaro. È quanto accaduto a Milano, dove due giovani sono stati denunciati dalla Polizia Locale con l’accusa di tentata estorsione. La vicenda riguarda un esemplare di Malinois, una varietà del pastore belga dal valore stimato di circa 2.000 euro, recuperato e riconsegnato alla legittima proprietaria.

La storia è iniziata domenica nel quartiere Niguarda, quando l’animale è scappato durante una passeggiata con il fidanzato della proprietaria. Spaventato, il cane si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

La telefonata alla proprietaria: «Restituisco il cane per mille euro»

Preoccupata per la scomparsa dell’animale, la proprietaria si è subito attivata per ritrovarlo, affiggendo volantini nella zona. La ricerca sembrava poter avere una svolta quando, il 19 ottobre, è stata contattata telefonicamente da una donna di 26 anni, che sosteneva di avere il cane.

La giovane si sarebbe detta disponibile a restituirlo soltanto dietro il pagamento di 1.000 euro. La proprietaria ha rifiutato la richiesta e si è rivolta al Comando della Polizia Locale di Milano per presentare denuncia.

Gli agenti dell’Unità territoriale 9 hanno avviato gli accertamenti, riuscendo a risalire all’identità della donna e a raggiungere la sua abitazione.

Denunciato anche il fidanzato: il cane era da lui

Durante gli accertamenti, la ventiseienne ha riferito che il Malinois si trovava dal fidanzato, un ragazzo di 22 anni di origine palestinese, già sottoposto all’obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri di Bollate.

La Polizia Locale ha quindi identificato anche il giovane e ha proceduto alla denuncia di entrambi all’autorità giudiziaria per tentata estorsione.

L’intervento ha consentito di recuperare l’animale e di riconsegnarlo alla proprietaria, che ha potuto così riabbracciare il proprio cane.

Le indagini sulla richiesta di denaro

La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del Malinois, ma per i due giovani resta la posizione giudiziaria legata alla richiesta di denaro per la restituzione dell’animale. Saranno gli ulteriori accertamenti e l’autorità giudiziaria a valutare le responsabilità.

Il caso richiama l’attenzione su una situazione particolarmente delicata per chi perde un animale domestico: la paura di non ritrovarlo può rendere i proprietari vulnerabili a richieste illecite. In questo caso, la scelta di rivolgersi alle forze dell’ordine ha permesso di recuperare il cane senza cedere alla richiesta economica.