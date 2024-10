Porto San Giorgio, Maria Primerano trovata in stato di decomposizione in un B&B: decesso giallo

Era arrivata a Porto San Giorgio (Fermo) da poco più di un mese Maria Primerano, 32 anni, di Rostov (Russia) ma con passaporto italiano e residenza a Genova, trovata senza vita in un B&B la mattina di sabato 19 ottobre all’interno di un appartamento che aveva affittato al civico 11 di piazza 25 aprile.

La 32enne Maria Primerano si era trasferita da un mese a Porto San Giorgio

Il decesso però risalirebbe a oltre tre giorni fa, secondo i primi accertamenti. Il corpo della giovane donna giaceva su un divano letto e i sanitari del 118 si sono limitati ad accertarne la morte. Sul corpo della 32enne appaiono anche diverse ecchimosi ma che si tratti di violenza è ancora da stabilire. Gli investigatori della questura di Fermo infatti non hanno trovato evidenti segni di aggressione e nemmeno effrazioni alla porta o alle finestre dell’alloggio.

Ma al momento nessuna viene ipotesi esclusa. I primi rilievi sono stati fatti dai sanitari della Croce azzurra sangiorgese e dagli operatori della polizia di stato intervenuta con volanti, squadra mobile e polizia scientifica che hanno raccolto i reperti che aiutano a far luce sull’accaduto. Saranno poi l’esame autoptico e quello tossicologico a stabilire in via definitiva le cause del decesso.

La morte risalirebbe a tre giorni prima del ritrovamento, l’allarme lanciato dall’addetta alle pulizie

Gli investigatori della questura dovranno invece ricostruire i movimenti della donna nei giorni precedenti alla sua morte. A dare l’allarme è stata un’addetta alle pulizie. “Quando mi sono avvicinata alla porta di quell’appartamento, ho sentito una puzza insopportabile, tipica di un cadavere abbandonato da alcuni giorni. Sapevo che nell’abitazione si trovava quella ragazza ed ho subito lanciato l’allarme” – ha spiegato. Pare che anche la proprietaria dell’appartamento avesse provato a contattare l’inquilina per via del contratto d’affitto scaduto da qualche giorno. Le testimonianze sono state già raccolte dagli inquirenti. L’alloggio dove ha trovato la morte Maria Primerano si trova al primo piano della palazzina a pochi metri dal lungomare sangiorgese. Una residente ha ricordato che da quella struttura si era lanciata una donna dal terzo piano alcuni anni fa.

Lo stabile dove è stata trovata morta la 32enne

Il corpo presentava diverse ecchimosi, tracce di sangue su una parete

Gli agenti della squadra mobile e della scientifica che stanno indagando per risalire alle cause della morte hanno scoperto anche delle tracce di sangue su una parete del pianerottolo, che sono state repertate e verranno analizzate anche se sembrerebbe risalire a diverso tempo fa, dunque verosimilmente non riconducibili alla morte della donna. La notizia della morte della ragazza ha fatto velocemente il giro della cittadina. Sul posto si è recato anche il primo cittadino, Valerio Vesprini. Nel pomeriggio, in piazza 25 aprile sono arrivati ​​anche il procuratore capo di Fermo, Raffaele Iannella, il sostituto procuratore Marinella Bosi e il medico legale. Disposta per lunedì 21 ottobre l’autopsia sul corpo della 32enne. Solo allora si conosceranno le cause della tragedia.