Potenza, Evelina travolta e uccisa in monopattino a 5 anni: era fuggita con la famiglia dalla guerra

Una bambina di 5 anni, Evelina, è stata travolta e uccisa al rione Lucania di Potenza. L’incidente mortale si è verificato poco dopo le 22 di martedì 18 luglio in via Gavioli.

Tragedia al rione Lucania di Potenza: la bimba si trovava su un monopattino giocattolo

La bambina, di origini ucraine, si trovava su di un monopattino per bambini o più probabilmente indossava pattini a rotelle quando è stata investita da un’auto in transito nel tratto di strada adiacente alla chiesetta dedicata a San Giuseppe. La persona a bordo dell’auto si è fermata per prestarle soccorso. La donna è poi risultata negativa ai test su alcol e droga.

La piccola è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale San Carlo di Potenza dagli operatori del 118. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Dopo essere stata trasferita in rianimazione, è morta nel corso della notte per via delle gravi ferite.

La donna alla guida dell’auto si è fermata per prestare soccorso, è risultata negativa ai test

Poi il decesso avvenuto poco dopo in Rianimazione. Al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia gli agenti della Questura di Potenza. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina di origine ucraine sarebbe stata investita dall’automobile mentre era a bordo di un monopattino.

L’incidente si è verificato poco dopo le 22 nel Rione Lucania, a Potenza. La donna alla guida del mezzo si è fermata per prestare soccorso. La mamma della piccola, poco distante, stava accudendo l’altro figlio di un anno.

Evelina era fuggita dall’Ucraina con la famiglia, fiori e la lettera delle amiche sul luogo della tragedia

Apparsa subito in gravissime condizioni, Evelina era stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo. La famiglia ucraina era arrivata a Potenza un anno e mezzo fa dal paese devastato dalla guerra ed era ospitata dalla Caritas. La bimba avrebbe compiuto 6 anni il prossimo 16 settembre. Tanti fiori e la letterina delle amiche sul luogo dell’investimento mortale, davanti alla chiesa di San Giuseppe.