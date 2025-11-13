Potenza in lutto per Sonia Romano: l’ultimo saluto alla 17enne morta dopo la caduta dal balcone

Sonia Romano

La 17enne è deceduto dopo giorni di agonia, i funerali a Santa Maria del Sepolcro

È un dolore profondo quello che in queste ore attraversa Potenza, dove nel pomeriggio di giovedì 13 novembre, nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro, si sono tenuti i funerali di Sonia Romano, la 17enne morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione.

L’incidente era avvenuto la scorsa settimana. La ragazza, molto conosciuta in città, era rimasta gravemente ferita e subito soccorsa dai sanitari del 118, che l’avevano trasportata in condizioni disperate all’ospedale San Carlo. Nonostante gli sforzi dei medici e giorni di speranza, il suo cuore ha smesso di battere due giorni fa a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta.

Una comunità sotto choc

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità, lasciando sgomenti amici, compagni di scuola e insegnanti di Sonia Romano. In tanti hanno voluto essere presenti per darle l’ultimo saluto. Tanta la commozione anche sui social, dove amici e conoscenti hanno condiviso foto e ricordi della ragazza, descritta da tutti come solare, gentile e piena di sogni.

Il parroco, durante l’omelia, ha rivolto parole di conforto ai familiari. Potenza oggi si scopre più unita, ma segnata da una tragedia che lascia un grande vuoto e un ricordo che resterà nel cuore di tutti.