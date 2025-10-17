Marsico Nuovo, tragedia sulla Fondovalle dell’Agri: muore il 23enne Gabriele Ventre

Lo schianto lungo la Fondovalle
Grave lutto a Marsico Nuovo (Potenza) per la morte di Gabriele Ventre, 23 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio lungo la statale 598 Fondovalle d’Agri, nei pressi dello svincolo per Sasso di Castalda.
Il giovane, alla guida di una Fiat Panda, si è scontrato con un carroattrezzi. Trasportato in codice rosso all’ospedale “San Carlo” di Potenza, è deceduto poco dopo l’arrivo.
Ferito l’uomo a bordo dell’altro mezzo, ricoverato a Villa d’Agri.
Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili del Fuoco.
Lutto cittadino e rinvio del Raduno nazionale
La notizia della morte di Gabriele ha sconvolto la comunità lucana.
In segno di rispetto, il Gruppo Lucano di Protezione Civile ha deciso di rinviare a data da destinarsi il XVII Raduno nazionale, previsto per sabato 18 ottobre a Pergola.
Durante l’evento era prevista anche l’inaugurazione del Centro di monitoraggio ambientale del Parco dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese e della nuova sala operativa del Gruppo Lucano.
«Non possiamo far altro che fermarci e stringerci al dolore della famiglia», ha dichiarato il presidente Pierluigi Martoccia.
Il cordoglio del sindaco
Il sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia, ha espresso il dolore della comunità con parole toccanti:
“Gabriele era un ragazzo gentile, rispettoso, il figlio che tutti avrebbero voluto.
La sua perdita lascia un vuoto profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto.”
Tutta Marsico Nuovo si unisce in preghiera per il giovane, ricordato per la sua bontà e il suo sorriso discreto.