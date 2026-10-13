Prato, ucciso e bruciato nel sottotetto: la confessione e il giallo dell’altro incendio

La tragedia in via Marini, a Prato

Omicidio nella Chinatown toscana: la vittima è stata trovata dai vigili del fuoco durante un intervento per un principio d’incendio

Un principio d’incendio, l’intervento dei vigili del fuoco e una scoperta drammatica nel sottotetto di un edificio. È iniziata così l’indagine per l’omicidio di un cittadino cinese a Prato, trovato senza vita nella tarda mattinata di oggi in un appartamento di via Marini, nel cuore della Chinatown cittadina. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche investigative, l’uomo sarebbe stato ucciso con colpi di pistola e il suo corpo sarebbe stato successivamente dato alle fiamme.

A far scattare l’allarme è stata una segnalazione arrivata intorno a mezzogiorno per la presenza di fumo e di un principio d’incendio. I vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza i locali e spegnere le fiamme, hanno trovato il cadavere nel sottotetto dell’edificio. L’ambiente potrebbe essere stato utilizzato come dormitorio non autorizzato: anche questo aspetto è al vaglio degli inquirenti.

La vicenda ha assunto rapidamente i contorni di un caso di omicidio. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, investigatori della Squadra Mobile e personale della polizia scientifica, oltre al magistrato di turno. Gli accertamenti sono stati avviati per ricostruire le ultime ore della vittima e chiarire le circostanze della morte.

Il sospettato si presenta con l’avvocato e confessa

Un passaggio importante nelle indagini è arrivato quando un connazionale della vittima si è presentato spontaneamente in questura, accompagnato dal proprio legale. L’uomo avrebbe dichiarato di essere responsabile dell’omicidio, fornendo agli investigatori una prima ricostruzione di quanto accaduto.

Secondo le informazioni emerse, si tratterebbe di un cittadino cinese irregolare sul territorio italiano. La sua posizione è ora al centro degli accertamenti della Squadra Mobile, che sta verificando le dichiarazioni rese e raccogliendo gli elementi necessari a ricostruire la dinamica del delitto.

Il sospettato avrebbe inoltre indicato agli investigatori dove recuperare l’arma utilizzata per uccidere il connazionale. Le prime notizie riferiscono che la pistola sarebbe stata abbandonata in strada e successivamente individuata dagli inquirenti. La ricostruzione completa dovrà comunque essere confermata dagli accertamenti tecnici e dagli atti dell’indagine.

La lite e il telefono: la versione fornita dall’uomo

Tra le circostanze sulle quali si stanno concentrando gli investigatori c’è una presunta discussione tra i due uomini. Stando alla versione attribuita al sospettato, il litigio sarebbe nato perché la vittima lo stava riprendendo con il cellulare mentre assumeva sostanze stupefacenti.

Da quella situazione sarebbe scaturito un confronto sempre più acceso, durante il quale l’uomo avrebbe minacciato il connazionale con una pistola. La discussione sarebbe poi culminata nell’omicidio.

Si tratta, al momento, della ricostruzione fornita dal sospettato e che dovrà essere verificata attraverso le indagini. Restano da chiarire con precisione la sequenza dei fatti, le modalità dell’aggressione e le circostanze in cui il corpo è stato incendiato.

Secondo le prime informazioni investigative, le fiamme sarebbero state appiccate dopo l’uccisione, forse nel tentativo di occultare il cadavere e cancellare eventuali tracce. Saranno i rilievi della scientifica e gli esami medico-legali a fornire ulteriori elementi.

Il corpo incendiato e i rilievi nel sottotetto

Il ritrovamento è avvenuto in un locale collocato nella parte superiore dell’edificio di via Marini. I vigili del fuoco erano intervenuti per il principio d’incendio, senza immaginare che all’interno avrebbero trovato il corpo di un uomo vittima di una morte violenta.

Gli investigatori hanno effettuato i rilievi nell’appartamento e nell’area interessata dalle fiamme, alla ricerca di elementi utili a confermare la dinamica e a ricostruire i movimenti delle persone coinvolte. L’obiettivo è anche stabilire se il fuoco abbia danneggiato eventuali prove e in quale misura.

La presenza di un possibile dormitorio non autorizzato rappresenta un ulteriore elemento da approfondire per comprendere il contesto nel quale è maturato il delitto. Al momento, tuttavia, non sono emersi elementi sufficienti per collegare questa circostanza al movente.

L’altro incendio nella notte al Soccorso

A rendere ancora più delicata la giornata per Prato c’è un secondo episodio incendiario, avvenuto nella notte nel quartiere del Soccorso. In via Marx le fiamme hanno interessato un supermercato gestito da cittadini cinesi, un esercizio commerciale che vendeva prodotti alimentari, articoli per la casa, abbigliamento, cartoleria e altri beni.

Secondo le prime informazioni, l’incendio potrebbe avere origine dolosa e avrebbe coinvolto una parte significativa del negozio. Anche su questo episodio sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e ricostruire quanto accaduto.

Gli investigatori stanno valutando l’eventuale esistenza di collegamenti tra i due episodi, senza che al momento sia possibile affermare che vi sia un nesso. La priorità resta fare piena luce sull’omicidio di via Marini, verificare la confessione e definire le responsabilità sulla base degli elementi raccolti.

La morte dell’uomo e il successivo incendio del corpo aprono interrogativi sulla violenza del gesto e sul tentativo di cancellarne le tracce. Saranno gli sviluppi dell’inchiesta a chiarire il movente e a stabilire se l’incendio notturno al Soccorso abbia davvero qualche relazione con il delitto.