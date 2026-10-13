Gaia Stronati e Stefano Marrese

I due giovani marchigiani erano rimasti coinvolti in un incidente con un camion sul raccordo Perugia-Bettolle il 6 ottobre: si sono spenti in ospedale a Perugia

Due giovani vite spezzate a pochi anni dall’inizio dell’età adulta, due famiglie travolte da un dolore impossibile da accettare e due comunità unite nel lutto. Gaia Stronati, 20 anni, di Castelbellino, in provincia di Ancona, e Stefano Marrese, 21 anni, di San Severino Marche, nel Maceratese, sono morti all’ospedale di Perugia dopo essere rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto il 6 ottobre lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle.

L’auto sulla quale viaggiavano si era scontrata con un camion in un tratto interessato da lavori, dove il traffico era stato organizzato a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata. Dopo giorni di apprensione, la notizia della morte dei due ragazzi ha suscitato profonda commozione nelle Marche, dove amici, conoscenti e amministrazioni comunali si sono stretti attorno alle famiglie.

Stefano Marrese, il ricordo di un ragazzo riservato e gentile

A San Severino Marche la scomparsa di Stefano Marrese ha lasciato un vuoto profondo. Il giovane viene ricordato dalla comunità come un ragazzo timido, educato, rispettoso e profondamente perbene, capace di farsi apprezzare da chiunque avesse avuto modo di conoscerlo.

Il dolore è stato espresso anche attraverso le parole della sindaca Rosa Piermattei, che ha manifestato il cordoglio dell’intera città per la perdita prematura del ventunenne. L’amministrazione comunale ha rivolto un pensiero particolare ai familiari, colpiti da una tragedia che ha spezzato i progetti e le speranze di un ragazzo ancora giovanissimo.

«La nostra città si stringe con immenso affetto attorno a una famiglia profondamente stimata e benvoluta», ha dichiarato la prima cittadina, sottolineando i valori di dedizione, generosità e servizio che hanno contraddistinto il percorso della famiglia Marrese.

Un pensiero speciale è stato rivolto al papà Pasquale, conosciuto sul territorio per il suo lavoro come autista, prima per la Sasa di Apiro e successivamente per la Contram, oltre che per l’impegno nel volontariato con l’Associazione Nazionale Carabinieri. Vicinanza anche alla mamma Irma Lippiello, impegnata nel servizio mensa scolastico di via D’Alessandro.

Il dolore della famiglia è condiviso dal fratello Simone e da tutte le persone che hanno voluto bene a Stefano. Il ricordo che emerge è quello di un giovane dalla sensibilità discreta, la cui scomparsa ha colpito profondamente quanti gli erano vicini.

Gaia Stronati, una ragazza solare e benvoluta a Castelbellino

Anche Castelbellino piange Gaia Stronati, morta a soli 20 anni dopo le conseguenze dell’incidente avvenuto in Umbria. La giovane era conosciuta e apprezzata per il suo carattere solare e per i rapporti costruiti con le persone del paese.

Dopo aver conseguito la maturità al Liceo Artistico Mannucci, Gaia aveva iniziato a lavorare come consulente nel settore dei contratti di fornitura energetica. Un percorso professionale appena avviato, davanti a lei ancora tante possibilità e una vita tutta da costruire.

Il suo nome è legato a una famiglia conosciuta nella comunità locale. La mamma Roberta e il papà Daniele, operaio a Moie, sono ora chiamati ad affrontare una perdita devastante. Il padre è inoltre un collaboratore e organizzatore della Festa della Quercia, un impegno che lo ha reso una presenza apprezzata nella vita del territorio.

La notizia ha suscitato dolore e incredulità tra quanti conoscevano Gaia, ricordata come una ragazza capace di lasciare un segno positivo nelle relazioni quotidiane. Un’intera comunità si è ritrovata così a fare i conti con una tragedia che ha colpito una famiglia e cancellato troppo presto il futuro di una giovane donna.

Il cordoglio del Comune: «Vicini a entrambe le famiglie»

Il Comune di Castelbellino ha affidato ai social un messaggio di cordoglio per la morte della giovane concittadina. L’amministrazione ha espresso la propria vicinanza alla famiglia Stronati, ai parenti e agli amici di Gaia, estendendo il pensiero anche ai familiari di Stefano.

Un messaggio che sottolinea come il dolore per la tragedia abbia superato i confini dei singoli paesi, accomunando le due comunità marchigiane nella stessa incredulità.

La morte dei due ragazzi riporta inoltre l’attenzione sull’incidente avvenuto lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in un tratto nel quale, a causa dei lavori in corso, la circolazione procedeva a doppio senso su una sola carreggiata. Saranno gli accertamenti relativi allo schianto a chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

Per ora, nelle Marche, prevalgono il silenzio e il dolore. A San Severino Marche e a Castelbellino, Gaia e Stefano vengono ricordati attraverso i loro legami familiari, le amicizie e le qualità personali raccontate da chi li conosceva. Due giovani che avevano appena cominciato a costruire il proprio futuro e che hanno lasciato dietro di sé un vuoto profondo, difficile da colmare.