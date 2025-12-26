Notizie Audaci

Tragedia sulle strade del Cosentino: muore a 22 anni Giuseppe Crispo, fatale incidente nella notte

Pubblicato: 26 Dic, 2025 - ore: 23:21
Tragedia a Serra San Bruno, il 22enne Giuseppe Crispo muore in un incidente

Il dramma nella notte: muore un giovane di 22 anni

Una nuova tragedia della strada scuote il Cosentino. Giuseppe Crispo, 22 anni, originario di Serra San Bruno ma residente a Cosenza, ha perso la vita nelle prime ore del mattino del giorno di Natale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo una strada della provincia. Il giovane è rimasto coinvolto in un violento sinistro mentre era alla guida della propria auto, che per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata in zona Montalto.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Cosenza, è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

L’incidente e le indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino lungo una strada che collega l’area urbana di Cosenza con il territorio circostante. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella di un possibile colpo di sonno, ma la dinamica esatta resta ancora da chiarire.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità. L’auto del giovane si sarebbe ribaltata autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Il dolore della famiglia e di un’intera comunità

La notizia della morte di Giuseppe ha gettato nello sconforto due comunità: quella di Cosenza e quella di Serra San Bruno, paese d’origine della famiglia. Il 22enne lascia la madre Elisabetta Donato, il fratello Raffaele, le sorelle Mariafrancesca e Rosalba, la fidanzata Alice, oltre a nonni, zii e parenti tutti.

Giuseppe era conosciuto come un ragazzo riservato, determinato, capace di affrontare con coraggio un percorso di vita non semplice. Negli ultimi tempi stava cercando di costruirsi un futuro stabile, tra lavoro e nuovi progetti. Un cammino spezzato troppo presto. L’Associazione Radici e Futuro ha ricordato il 22enne scomparso il giorno di Natale. “Ha collaborato con entusiasmo alle iniziative dell’Associazione lasciando un ricordo fatto di sorriso, semplicità e autentico amore per la vita.

L’ultimo saluto

I funerali di Giuseppe Crispo si terranno sabato 27 dicembre alle ore 11 nella Chiesa di San Vito Martire, a Cosenza. Un ulteriore momento di preghiera e raccoglimento è previsto lunedì alle ore 18 nella Chiesa Matrice di Serra San Bruno, dove sarà celebrata una Santa Messa in suffragio.

Un’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e devastante, mentre resta il dolore per una giovane vita spezzata troppo presto sulle strade del Cosentino.

