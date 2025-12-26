Dramma a Pistoia: 87enne viene investita e muore, la nuora la vede e viene stroncata da un malore

La tragedia in via Fiorentina, a Pistoia

Pistoia, la tragedia nel tardo pomeriggio di Santo Stefano: chi sono le vittime

Un dramma familiare si è consumato nel tardo pomeriggio di Santo Stefano a Pistoia, lungo via Fiorentina, nella zona dello Sperone. Due donne hanno perso la vita nel giro di pochi minuti, in una sequenza di eventi che ha sconvolto l’intera comunità.

La prima vittima è Liliana Podestà, 87 anni, travolta da un’automobile mentre stava attraversando la strada. Poco dopo, anche la nuora, Laura Mecheri, 59 anni, è morta a causa di un malore improvviso sopraggiunto subito dopo l’incidente.

L’incidente: investita mentre attraversava la strada

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia municipale di Pistoia, l’anziana stava attraversando la carreggiata in via Fiorentina quando è stata investita da un’auto in transito in direzione Bottegone. L’impatto è stato violentissimo e le condizioni della donna sono apparse subito gravissime.

Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo all’alcoltest. La dinamica esatta dell’investimento è ora al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine.

Il malore fatale della nuora

La tragedia si è aggravata pochi istanti dopo. La nuora della vittima, Laura Mecheri, 59 anni, che si trovava con lei al momento dell’incidente, ha assistito alla scena ed è stata colta da un improvviso malore. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari, per la donna non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi, giunti sul posto con ambulanze della Misericordia di Agliana e della Croce Verde di Chiazzano, hanno tentato a lungo di rianimare entrambe. L’anziana è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Jacopo, dove è deceduta poco dopo per le gravissime ferite riportate. Anche per la nuora, purtroppo, ogni tentativo si è rivelato inutile.

Una comunità sotto shock

La doppia tragedia ha profondamente colpito la comunità locale. In pochi minuti, una famiglia è stata spezzata da un evento improvviso e devastante. Il tratto di via Fiorentina interessato è rimasto a lungo chiuso al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Resta lo sgomento per una tragedia che ha colpito due donne della stessa famiglia, nel cuore di un pomeriggio che si è trasformato in lutto.