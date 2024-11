Prendono a schiaffi compagno di scuola e inviano video su WhatsApp ad Alessandria

Hanno malmenato il compagno di scuola con schiaffi e spintoni. Una scena che è stata ripresa da un altro

studente e il video è poi finito sulle chat di WhatsApp. L’episodio di presunto bullismo è avvenuto alcuni giorni fa, tra alunni della scuola media Alfieri di Spinetta Marengo, una frazione di Alessandria. Protagonisti due studenti che hanno picchiato il loro coetaneo, fuori dalla scuola.

Bullismo alla scuola media Alfieri di Spinetta Marengo, i genitori presentano denuncia

Sulla vicenda indaga la polizia, dopo la denuncia dei genitori della presunta vittima. “Non si può che esprimere disgusto e condanna per il riprovevole episodio di bullismo che ha visto protagonisti dei giovani nella scuola media Alfieri di Spinetta Marengo” – afferma in una nota il consigliere regionale di Forza Italia Davide Buzzi Langhi.

“Può anche essere il primo caso ma è doveroso comprendere le ragioni che portato hanno i responsabilità a compiere un gesto simile. Imprescindibile sanzionare e colpire più duramente chi ha atteggiamenti da bullo o comunque ha comportamenti violenti in generale, ma se in una comunità come quella della nostra frazione si verifica un caso del genere dobbiamo interrogarci sul perché, in modo da prevenire ulteriori casi” – conclude Buzzi Langhi.