Pullman sfonda parapetto e fa un volo di trenta metri a Ravello: muore 30enne di Agerola

Tragedia in Costiera Amalfitana con pullman turistico che è precipitato intorno alle 12 di lunedì 8 maggio mentre percorreva i tornanti tra Ravello e Amalfi, nel salernitano. Il mezzo ha sfondato il parapetto all’altezza di una curva adiacente ad un supermercato ed ha fatto un volo di trenta metri.

Nicola Fusco è stato rinvenuto privo di vita vicino ad un’abitazione

Per il conducente, il 30enne Nicola Fusco, non c’è stato nulla da fare. Era il figlio del titolare di una nota società di trasporto turistico di Agerola, in provincia di Napoli. Nonostante il tempestivo intervento i soccorritori l’hanno rinvenuto privo di vita nei pressi di un’abitazione. A bordo del pullman non c’erano altre persone. L’uomo aveva appena accompagnato nella Città della Musica una comitiva di ragazzi e stava rientrando in sede.

Il conducente aveva appena accompagnato una comitiva di ragazzi a Ravello

Sul posto anche l’eliambulanza e l’elicottero dei carabinieri. Sulla vicenda sarà aperta un’inchiesta con gli investigatori che cercheranno di far chiarezza sulle cause che hanno provocato l’incidente mortale. L’asfalto era viscido per via della pioggia che ha interessato la Costiera Amalfitana fin dalla mattina. Costernazione e incredulità ad Agerola per la prematura scomparsa di Nicola Fusco.