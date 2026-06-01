Quattro corpi carbonizzati in un minivan, svolta nelle indagini: prende quota l’ipotesi dell’omicidio

Braccianti agricoli carbonizzati in Calanria

Le vittime sarebbero migranti pakistani impiegati come braccianti agricoli

Quattro persone trovate morte e carbonizzate all’interno di un minivan, una stazione di servizio trasformata in scena del crimine e un mistero che con il passare delle ore assume contorni sempre più inquietanti. È quanto accaduto ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza, dove il ritrovamento dei corpi all’interno di un veicolo incendiato ha dato il via a una complessa indagine.

Le vittime sarebbero quattro cittadini pakistani, probabilmente impiegati come braccianti agricoli nella zona. In un primo momento si era ipotizzato un incidente o un’esplosione accidentale, ma gli elementi raccolti nelle ore successive stanno spingendo gli investigatori verso scenari differenti.

Tra le piste al vaglio, infatti, starebbe assumendo consistenza anche quella dell’omicidio, sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali da parte degli inquirenti.

La Polizia mantiene il massimo riserbo e sottolinea che tutte le ipotesi investigative restano aperte.

Il ritrovamento dei corpi durante lo spegnimento delle fiamme

L’allarme è scattato lungo la Statale 106, all’altezza del chilometro 395, nei pressi di un distributore di carburante.

I vigili del fuoco erano intervenuti dopo la segnalazione di un veicolo avvolto dalle fiamme. Durante le operazioni di spegnimento è stata fatta la drammatica scoperta: all’interno del minivan si trovavano quattro corpi ormai completamente carbonizzati.

La gravità della situazione ha portato all’immediato intervento della Polizia Stradale, della Squadra Mobile di Cosenza e dei carabinieri.

Fin dalle prime verifiche, alcuni particolari osservati sulla scena hanno fatto emergere dubbi sulla possibilità che si fosse trattato di un semplice incidente.

Perché gli investigatori guardano all’ipotesi dell’omicidio

Le condizioni del veicolo e del luogo del ritrovamento avrebbero spinto gli investigatori a valutare con attenzione scenari alternativi.

A causa dello stato dei corpi, al momento non è stato possibile accertare l’eventuale presenza di ferite o segni compatibili con colpi d’arma da fuoco. Tuttavia alcuni elementi raccolti nelle prime ore d’indagine avrebbero portato a ridimensionare l’ipotesi iniziale dell’incidente.

Uno degli aspetti considerati più importanti riguarda le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella stazione di servizio e nelle aree circostanti.

Secondo quanto trapela, nei filmati sarebbero visibili alcune persone che si avvicinano al veicolo prima del ritrovamento. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per comprendere cosa sia realmente accaduto.

Proprio per questo motivo gli investigatori stanno concentrando gran parte del lavoro sull’analisi delle registrazioni video.

Chi erano le vittime e cosa potrebbe esserci dietro la tragedia

L’identificazione ufficiale è ancora in corso, ma le prime informazioni indicano che le vittime sarebbero lavoratori stranieri di origine pakistana.

Un elemento che porta inevitabilmente l’attenzione anche sulle condizioni di vita e di lavoro di molti migranti impiegati nel settore agricolo.

Al momento non viene esclusa alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella di un possibile regolamento di conti, ma si tratta di uno scenario ancora tutto da verificare.

Gli investigatori stanno ricostruendo le relazioni personali delle vittime, i loro spostamenti nelle ore precedenti e gli eventuali contatti avuti prima della tragedia.

Una vicenda che scuote la Calabria

La notizia ha suscitato forte impressione in tutta la regione.

Anche il Partito Democratico della Calabria ha espresso cordoglio per la morte delle quattro persone, chiedendo che venga fatta piena luce sull’accaduto e che eventuali responsabilità siano accertate rapidamente.

La vicenda richiama inoltre l’attenzione sulla vulnerabilità di molti lavoratori migranti, spesso impiegati in contesti difficili e caratterizzati da condizioni di forte precarietà.

Cosa significa questo sviluppo per le indagini

L’elemento più rilevante emerso nelle ultime ore è proprio il progressivo allontanamento dalla pista dell’incidente.

Sebbene gli investigatori mantengano il massimo riserbo, il fatto che venga presa seriamente in considerazione l’ipotesi dell’omicidio rappresenta una svolta importante nell’inchiesta.

Saranno le analisi scientifiche, gli esami sui corpi e soprattutto la verifica delle immagini di videosorveglianza a chiarire se dietro la morte delle quattro persone ci sia stata una tragica fatalità oppure un’azione volontaria.

Per ora resta una certezza: quello che inizialmente sembrava un incendio dai contorni poco chiari si sta trasformando in uno dei casi più inquietanti degli ultimi giorni in Calabria.