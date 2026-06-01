Claudio Baglioni

Dietro la decisione c’è una polmonite acuta interstiziale che ha richiesto cure e un lungo recupero

Una semplice influenza che però non passava. Poi gli accertamenti, la diagnosi e una decisione dolorosa ma inevitabile. Claudio Baglioni ha scelto di raccontare personalmente ai suoi fan il motivo che lo ha costretto a rinviare il GrandTour “La vita è adesso”, spiegando di aver affrontato una polmonite acuta interstiziale, una patologia che ha interessato proprio l’apparato respiratorio, fondamentale per chi vive di musica e concerti.

Il cantautore romano ha affidato il suo racconto a un videomessaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato come tutto sia iniziato proprio nei giorni del suo 75esimo compleanno.

Quella che sembrava una normale sindrome influenzale si è infatti rivelata qualcosa di più serio, costringendolo a interrompere i preparativi per il tour che avrebbe dovuto prendere il via nelle prossime settimane.

Una notizia che ha immediatamente suscitato preoccupazione tra i fan, ma che lo stesso artista ha accompagnato con parole rassicuranti sul proprio stato di salute.

La diagnosi dopo gli accertamenti: “Non era una semplice influenza”

Nel suo messaggio Baglioni ha spiegato di aver deciso di approfondire la situazione dopo aver notato che i sintomi non miglioravano.

Gli esami hanno evidenziato una polmonite acuta interstiziale, una forma infiammatoria che colpisce il tessuto di sostegno dei polmoni e che può compromettere in maniera significativa la funzionalità respiratoria.

L’artista ha raccontato di aver superato la fase più critica grazie alle cure ricevute e a una terapia farmacologica importante, ma ha anche sottolineato che il recupero completo richiederà ancora tempo.

Per chi deve affrontare spettacoli di diverse ore e un calendario particolarmente intenso, infatti, non basta superare la malattia: è necessario recuperare pienamente la capacità respiratoria.

Ed è proprio questo aspetto che ha portato alla decisione di rinviare l’intero progetto.

Il GrandTour “La vita è adesso” avrebbe dovuto partire da Venezia e attraversare l’Italia fino alla conclusione prevista a Torino.

Baglioni ha spiegato che non si trattava di una semplice successione di concerti, ma di un progetto artistico costruito come un vero viaggio, con una precisa struttura e una forte componente narrativa.

Per questo motivo si è scelto di non cancellare soltanto alcune date ma di spostare l’intero calendario di un anno.

La tournée è stata quindi rinviata dal 2026 al 2027, consentendo all’artista di affrontare il recupero senza dover sostenere gli sforzi richiesti da uno spettacolo di lunga durata.

Una scelta definita dallo stesso cantante difficile e dolorosa, soprattutto pensando ai fan che avevano già acquistato i biglietti e organizzato i propri spostamenti.

Cos’è la polmonite interstiziale e perché può essere così impegnativa

A spiegare la natura della patologia è stato anche Ivan Gentile, professore ordinario di Malattie Infettive all’Università Federico II di Napoli.

La polmonite interstiziale interessa l’interstizio polmonare, il tessuto che sostiene gli alveoli e permette il corretto scambio di ossigeno tra polmoni e sangue.

A differenza delle forme più comuni di polmonite, che colpiscono prevalentemente gli alveoli, questa infiammazione può compromettere in maniera significativa la respirazione e la capacità di sostenere sforzi fisici.

I sintomi possono includere affanno, fame d’aria, respiro corto e difficoltà respiratorie che, nei casi più severi, possono evolvere in insufficienza respiratoria.

Le cause possono essere diverse e comprendere infezioni virali o batteriche, tra cui influenza, Covid-19, virus respiratorio sinciziale, micoplasma e legionella.

Il messaggio ai fan e il nuovo appuntamento nel 2027

Nonostante il rinvio, Baglioni ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia ai suoi sostenitori.

Nel videomessaggio ha assicurato che il progetto non è stato accantonato ma soltanto posticipato, promettendo di tornare sul palco con la migliore condizione possibile e con lo stesso entusiasmo che aveva accompagnato la preparazione del tour.

Il cantautore ha anche richiamato uno dei versi più celebri di “La vita è adesso”, sottolineando come i viaggi non finiscano davvero anche quando un sogno è costretto a fermarsi per un momento.

Una frase che oggi assume un significato particolare: il tour è stato rinviato, ma il percorso artistico di Claudio Baglioni continua, con l’obiettivo di tornare davanti al pubblico quando il recupero sarà completo.