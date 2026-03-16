Uomini e Donne, anticipazioni: Edoardo Nestori lascia lo studio e scoppia il caos tra Ciro, Elisa e Martina

Edoardo Nestori

Anticipazioni Uomini e Donne 16 marzo: cosa è successo nella registrazione

Nuove scintille nello studio di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni la registrazione della puntata andata in scena lunedì 16 marzo ha regalato colpi di scena e tensioni sia nel trono classico che nel parterre over.

Le anticipazioni, diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, raccontano di una puntata particolarmente movimentata, tra addii improvvisi, accuse in studio e nuovi baci che hanno fatto esplodere le gelosie.

Edoardo Nestori lascia il programma dopo le accuse

Uno dei momenti più discussi della registrazione riguarda Edoardo Nestori, protagonista del trono over.

Il cavaliere ha deciso di lasciare lo studio e il programma, almeno per il momento, dopo un duro confronto con Barbara De Santi.

La dama ha infatti raccontato di aver ricevuto alcune segnalazioni secondo cui Nestori sarebbe stato visto a cena con una donna estranea alla trasmissione.

Una rivelazione che ha acceso la discussione in studio e che avrebbe portato Edoardo a prendere la decisione di abbandonare il programma, uscendo dal set davanti a tutti.

Ciro Solimeno bacia Elisa Leonardi in esterna

Il clima si è acceso anche nel trono classico con protagonista Ciro Solimeno.

Dopo quanto accaduto nella registrazione precedente, il tronista ha deciso di portare in esterna solo Elisa Leonardi. Durante l’incontro tra i due sarebbe scattato un bacio, segnale evidente che il rapporto tra loro sta diventando sempre più intenso.

La scena è stata poi mostrata in studio, scatenando reazioni immediate tra le altre corteggiatrici.

Martina furiosa lascia lo studio

A reagire con maggiore irritazione è stata Martina, che non ha nascosto il proprio fastidio dopo aver visto il bacio tra Ciro ed Elisa.

La corteggiatrice, visibilmente infastidita, ha deciso di abbandonare lo studio, interrompendo la discussione.

Il tronista ha dichiarato di volerla raggiungere dietro le quinte per chiarire quanto accaduto. Una situazione che ha portato alla classica scena del post-camerino, ormai immancabile nelle dinamiche del programma.

Le proteste di Alessia Antonetti

Durante la registrazione è intervenuta anche Alessia Antonetti, che ha voluto dire la sua sul comportamento del tronista.

La corteggiatrice ha accusato Ciro di trascurarla, lamentando il fatto che non la porti mai in esterna.

Secondo Alessia, il tronista starebbe concentrando tutte le sue attenzioni su altre corteggiatrici, lasciandola di fatto “in panchina”.

Un’osservazione che ha riaperto la discussione in studio, alimentando ulteriormente il clima di tensione tra i protagonisti del trono classico.

Una puntata piena di tensioni

Tra abbandoni, baci e discussioni accese, la registrazione del 16 marzo promette una puntata ricca di momenti da commentare.

Il percorso di Ciro Solimeno sembra entrare sempre più nel vivo, mentre nel parterre over l’uscita di scena di Edoardo Nestori lascia aperti nuovi interrogativi.

Come sempre accade a Uomini e Donne, le dinamiche cambiano rapidamente e i rapporti tra i protagonisti possono capovolgersi da una registrazione all’altra.