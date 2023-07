Reddito di Cittadinanza, le Faq del Ministero del Lavoro sulla transizione dal 1° settembre

Sono state pubblicate le Faq del Ministero del Lavoro sulla transizione dal reddito di cittadinanza all’assegno di inclusione. La pubblicazione arriva tre giorni dopo l’invio del sms che comunicava la sospensione della misura e che aveva raggiunto 169mila famiglie.

Rdc, dal 1° settembre gli occupabili potranno richiedere il sostegno alla formazione e lavoro: assegno da 350 euro

Per gli “occupabili” la misura di sostegno terminerà ad agosto e dal 1° settembre si potrà richiedere il sostegno alla formazione e lavoro (Sfl) che prevede il pagamento di 350 euro per un massimo di 12 mesi per ogni singola persona che abbia perso il Rdc e avvii il percorso al lavoro.

La misura potrebbe spettare quindi anche a più componenti della stessa famiglia; spetta in generale a chi si è attivato per progetti utili alla collettività o percorsi di formazione, attraverso la piattaforma Siisl, che attualmente però ancora non esiste.

La misura si potrà riattivare dopo la presa in carica dei servizi sociali entro il 31 ottobre

Per le famiglie in difficoltà economiche con minori, disabili o anziani il reddito invece resta fino a fine 2023, per trasformarsi poi in assegno di inclusione sociale da gennaio 2024.

Per quelle 169mila famiglie che hanno ricevuto il messaggio che annunciavano lo stop,le Faq ministeriali si precisa che chi riceve la comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali entro il 31 ottobre potrà riattivare la misura fino a fine anno, ricevendo anche il pagamento degli arretrati. All’Inps per ora ha ricevuto dal ministero 88mila comunicazioni di nuclei che, quindi, potrebbero ‘rientrare’.

A Terrasini percettore fa irruzione nella stanza del sindaco e la cosparge di benzina

Percettore minaccia sindaco a Terrasini. Aveva saputo che non avrebbe più ricevuto il reddito di cittadinanza così un 60enne di Terrasini, in provincia di Palermo, ha deciso di fare irruzione nella stanza del sindaco cospargendola di benzina e minacciando di dar fuoco. Attimi di paura questa mattina, l’uomo poi è stato convinto a desistere.