Richiesta revisione processo Olindo e Rosa, Beppe Castagna a Ore 14: ‘Loro sono gli assassini’

“Siamo convinti che le sentenze che ci sono state descrivono la verità di quello che è successo”. La richiesta di revisione del processo nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi firmata dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser ha riaperto un capitolo che per la famiglia Castagna sembrava chiuso dopo la condanna all’ergastolo dei coniugi di Erba.

Strage di Erba, Beppe Castagna si sfoga dopo la richiesta di revisione del pg

“Loro sono i due assassini dei nostri cari, non ci sono revisioni, finte revisioni e prove di revisioni” – ha riferito a Ore 14, su Rai 2, Beppe Castagna che nella strage perse la madre, Paola Galli, la sorella Raffaella Castagna e il nipotino di due anni Youssef Marzouk.

“Continuano da anni a fare campagne mediatiche che non servono ad altro che tenere in vita gli interessi di qualcuno, probabilmente e sicuramente fanno del gran male a noi e agli altri parenti delle vittime”. Il fratello di Raffaella Castagna ha manifestato il suo stato d’animo rispetto alla richiesta di revisione del processo per la strage di Erba.

“La stiamo vivendo con noia ormai. Ci siamo assuefatti mentre all’inizio ci sembrava assurdo che ci fosse qualcuno che cavalcasse queste tesi assurde, cose inesistenti. Adesso ci stiamo facendo l’abitudine. A 17 anni da quello che è successo ci dovremmo meritare di continuare a fare la nostra vita”.

I fratelli Castagna

Il post su Facebook: ‘Stanno vincendo per sfinimento, liberateli e non rompeteci più’

Beppe Castagna ha precisato che non spetta a lui giudicare se il procuratore generale sta facendo bene o male il suo lavoro. “Certo che per quello che ha scritto, mi sembra di aver letto che non lo sta facendo bene. Però mi auguro che ci sarà qualcuno che glielo spiegherà”. I fratelli Castagna (Beppe e Pietro) hanno pubblicato anche un post sfogo su Facebook. “Iniziamo, per assurdo, a mettere sul piano della bilancia la nostra serenità con la loro libertà. In poche parole stanno vincendo per sfinimento. Liberateli e non rompeteci più il cxxxo”