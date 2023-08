Sanna Marin, l’outfit dell’ex premier finlandese infiamma il web (FOTO)

Già in passato, quando era ancora premier della Finlandia, aveva fatto discutere per le scollature audaci o per essersi scatenata ad un party con una parlamentare che l’aveva invitata a fare un test anti droga. Due mesi fa Sanna Marin ha perso le elezioni ed ha divorziato dal marito.

Sanna Marin, un’estate da single senza freni e senza impegni istituzionali

Single e libera da impegni istituzionali, la 37enne sta vivendo un’estate senza freni come testimoniato da alcune foto che ha condiviso su Instagram. Nei giorni scorsi Sanna Marin ha partecipato ad un festival musicale a Helsinki. Nell’occasione ha scelto un outift da capogiro con le immagini che hanno fatto il giro del web. Tacchi vertiginosi con minigonna e bralette per l’ex premier finlandese.

In un’altra circostanza ha sfoggiato un look chic con un abito nero trasparente e occhiali da sole riflettenti. In un’altra foto la si vede indossare un mini abito rosa Barbie con stivali alti fino alla coscia.

Al festival musicale di Helsinki con minigonna e tacchi vertiginosi

L’ex Primo Ministro, che aveva appena 34 anni quando è entrata in carica nel 2019, si è lasciata andare in quelle che lei definisce “vere e proprie vacanze estive per la prima volta dopo tanto tempo”. È stata raggiunta da un gruppo di amici, tra cui la collega deputata Nasima Razmyar. Buon cibo, amici, viaggi emozionanti con la figlia Emma, 5 anni, sempre al primo posto.