Porto Recanati sotto choc per la morte di Roberta Cocco: ‘Un’anima solare dell’oratorio’

Roberta Cocco

Una tragedia improvvisa ha scosso profondamente la comunità di Porto Recanati: Roberta Cocco, 51 anni, è morta improvvisamente venerdì 23 maggio a causa di un malore nella sua abitazione. A trovarla, poco prima delle 7:00 del mattino, sono stati i familiari. Inutili i tentativi dei soccorsi: per lei non c’è stato nulla da fare.

Roberta Cocco trovata priva di vita in casa dai familiari

Roberta era molto conosciuta in città per il suo impegno come animatrice all’oratorio salesiano e per la partecipazione al gruppo Ads – Amici di Domenico Savio. Lascia il marito Gianluca Giorgetti, allenatore delle giovanili del Portorecanati Calcio, i figli Marco e Lorenzo, e i genitori Anna e Roberto.

Il sindaco Andrea Michelini ha espresso il cordoglio della città: «Con immenso dispiacere abbiamo appreso della prematura scomparsa di Roberta Cocco, conosciuta e amata da tanti a Porto Recanati per la sua solarità e simpatia. Ha dato tanto all’oratorio insieme al marito, fin da giovanissimi». Anche l’Avis locale ha voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia: «Ci stringiamo con affetto e cordoglio a Gianluca, Marco, Lorenzo e alla famiglia Cocco in questo momento di immenso dolore».

Il ricordo e la data dei funerali

Tra gli omaggi più toccanti, quello dell’amico di sempre, Italo Canaletti: «“O Ro’”, come ti ho sempre chiamata… La tua risata, la tua simpatia, il tuo sorriso contagioso resteranno sempre con noi. Ci hai accompagnato in tanti momenti della vita, con semplicità, passione e amicizia. Ora sei in paradiso, troppo presto. Ma non smettere di sorridere da lassù. Ti voglio bene».

I funerali di Roberta Cocco si terranno domenica 25 maggio alle 15:30 presso la chiesa del Preziosissimo Sangue.