Roggiano Gravina, bambina travolta dal trattore guidato dal padre: muore a 13 anni

Tragedia a Roggiano Gravina

La tragedia nelle campagne del Cosentino, indagini sulla dinamica dell’incidente

Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere finita sotto le ruote di un trattore nelle campagne di Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio, in località Lago dell’Esaro. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava a bordo del mezzo agricolo insieme al padre quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo a terra e venendo travolta.

L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era impegnato in alcuni lavori agricoli. Le circostanze esatte sono ancora da chiarire e sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Inutili i soccorsi, intervenuto anche l’elisoccorso

L’allarme è scattato immediatamente dopo l’incidente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con l’intervento dell’elisoccorso, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. Le gravi lesioni riportate nell’impatto non le hanno lasciato scampo.

Nelle campagne è intervenuto anche il medico legale, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Le indagini dei carabinieri

I rilievi sono affidati ai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente e a verificare le circostanze in cui la tredicenne è caduta dal trattore.

Secondo le prime informazioni, la ragazzina stava viaggiando sul mezzo agricolo insieme al padre. Avrebbe perso l’equilibrio, finendo a terra proprio mentre il trattore era in movimento. Saranno gli accertamenti degli investigatori a stabilire con precisione la sequenza dei fatti.

La tragedia ha gettato nello sconforto la famiglia e la comunità locale. Il padre, secondo quanto riportato da fonti locali, nei giorni scorsi aveva partecipato a un presidio dei movimenti dei trattoristi contro il caro carburanti e il costo della vita nei pressi dello svincolo di San Marco Argentano. Un dettaglio che non chiarisce le cause dell’incidente, sulle quali sono tuttora in corso le verifiche.