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Roggiano Gravina, bambina travolta dal trattore guidato dal padre: muore a 13 anni

DiRedazione

Pubblicato: 19 Ott, 2026 - ore: 23:47 #Cosenza, #incidente, #Roggiano Gravina, #trattore
Tragedia a Roggiano GravinaTragedia a Roggiano Gravina

La tragedia nelle campagne del Cosentino, indagini sulla dinamica dell’incidente

Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere finita sotto le ruote di un trattore nelle campagne di Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio, in località Lago dell’Esaro. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava a bordo del mezzo agricolo insieme al padre quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo a terra e venendo travolta.

L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era impegnato in alcuni lavori agricoli. Le circostanze esatte sono ancora da chiarire e sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Inutili i soccorsi, intervenuto anche l’elisoccorso

L’allarme è scattato immediatamente dopo l’incidente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con l’intervento dell’elisoccorso, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. Le gravi lesioni riportate nell’impatto non le hanno lasciato scampo.

Nelle campagne è intervenuto anche il medico legale, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Le indagini dei carabinieri

I rilievi sono affidati ai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente e a verificare le circostanze in cui la tredicenne è caduta dal trattore.

Secondo le prime informazioni, la ragazzina stava viaggiando sul mezzo agricolo insieme al padre. Avrebbe perso l’equilibrio, finendo a terra proprio mentre il trattore era in movimento. Saranno gli accertamenti degli investigatori a stabilire con precisione la sequenza dei fatti.

La tragedia ha gettato nello sconforto la famiglia e la comunità locale. Il padre, secondo quanto riportato da fonti locali, nei giorni scorsi aveva partecipato a un presidio dei movimenti dei trattoristi contro il caro carburanti e il costo della vita nei pressi dello svincolo di San Marco Argentano. Un dettaglio che non chiarisce le cause dell’incidente, sulle quali sono tuttora in corso le verifiche.

Di Redazione

Produzione giornalistica, approfondimenti, esclusive e lanci di agenzia a cura della Redazione Centrale di Notizie Audaci. Testata giornalistica registrata al Tribunale di Salerno, N. 373 del 17/01/2019, inclusa nel feed ufficiale di Google News e diretta dal Direttore Responsabile Giuseppe D’Alto, giornalista professionista.

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