Giusina Battaglia, il dolore per la morte del marito Sergio: il messaggio di Antonella Clerici commuove Rai 1

Gravissimo lutto per Giusina Battaglia, morto improvvisamente il marito

La conduttrice apre È sempre mezzogiorno con un abbraccio alla cuoca siciliana, colpita da un grave lutto

«Giusina, ti vogliamo bene. Quando te la senti, noi ti aspettiamo». È il messaggio di affetto con cui Antonella Clerici ha aperto la puntata di lunedì 19 ottobre di È sempre mezzogiorno, dedicando un pensiero a Giusi Battaglia, conosciuta dal pubblico come Giusina in cucina, che nel fine settimana ha perso improvvisamente il marito Sergio Colicchio.

La conduttrice di Rai 1 ha voluto esprimere la vicinanza di tutta la squadra alla cuoca siciliana, presenza familiare per il pubblico del programma e protagonista di un percorso televisivo costruito attorno alla cucina della sua terra. Un abbraccio rivolto anche ai due figli gemelli della coppia, che hanno dieci anni.

Antonella Clerici: «Siamo una famiglia»

«Ancora una volta devo aprire questa trasmissione con una notizia che riguarda tutti noi, che però non è una bella notizia», ha esordito Clerici. «Noi siamo una famiglia, e quindi tutto quello che ci succede ve lo raccontiamo, anche perché voi stessi vi affezionate ai personaggi che appartengono a questa famiglia».

La presentatrice ha poi annunciato il lutto che ha colpito la collega: «Vogliamo mandare un grandissimo abbraccio alla nostra Giusina Battaglia, perché questo weekend ha avuto un gravissimo lutto: è mancato all’improvviso suo marito. Quindi il pensiero va a lei e ai suoi due gemellini, che hanno soltanto dieci anni».

Infine, il messaggio di sostegno: «Cercheremo di starti il più vicino possibile, e con noi tutte le persone, tante, di questo mondo, del mondo della televisione, del cinema, che ti vogliono tanto bene».

Parole semplici, pronunciate con partecipazione, per far sentire a Giusina l’affetto di chi condivide con lei il lavoro e un percorso professionale che negli ultimi anni l’ha portata nelle case di tanti italiani.

Chi era Sergio, il marito che l’ha accompagnata agli inizi

Sergio, cameraman di professione, aveva avuto un ruolo importante anche agli inizi dell’avventura televisiva della moglie. Nel 2020, durante il lockdown, quando Giusina aveva cominciato a pubblicare sui social video in cui preparava le ricette della tradizione siciliana, era proprio lui a riprenderla mentre cucinava nella loro casa.

Un progetto nato in ambito familiare, con mezzi semplici e la passione per i sapori dell’isola, che ha finito per attirare l’attenzione del pubblico e degli operatori televisivi. Da quei primi filmati è arrivata la proposta di un programma su Food Network, con la prima puntata di Giusina in cucina – La Sicilia a tavola trasmessa il 2 maggio 2020.

Mentre lei raccontava ingredienti, preparazioni e ricette legate alle proprie origini, Sergio restava dietro la telecamera, lontano dalla ribalta. Il suo contributo è rimasto legato alla nascita di un format che avrebbe trasformato la passione di Giusina in un lavoro seguito da un pubblico sempre più ampio.

Dalla Sicilia alla televisione nazionale

Giornalista palermitana trasferitasi a Milano nei primi anni Duemila, Giusi Battaglia ha mantenuto un legame forte con la cucina siciliana, fino a farne il centro della propria attività televisiva ed editoriale.

Il successo di Giusina in cucina ha portato a nuove stagioni, libri di ricette e collaborazioni. Dal gennaio 2024 la cuoca è anche una presenza fissa di È sempre mezzogiorno, dove propone al pubblico le specialità gastronomiche della sua terra. Il 13 ottobre 2026 è uscito inoltre il suo libro Il grande libro della cucina siciliana, pubblicato da Cairo Editore.

Sergio ha condiviso con lei una parte fondamentale di quel cammino, soprattutto nel momento in cui tutto stava cominciando. La coppia aveva costruito una famiglia e aveva avuto due figli gemelli, Marco e Luca, oggi di dieci anni.

La notizia della sua scomparsa ha raggiunto il pubblico attraverso le parole di Antonella Clerici, che ha scelto di dedicare l’apertura della trasmissione alla collega. Un messaggio di vicinanza che ha messo al centro non il personaggio televisivo, ma la donna e la famiglia colpite dal lutto.