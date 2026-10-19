Sanremo Giovani 2026, da Emma Muscat a Petit: i 60 ammessi alle audizioni, tutti i nomi e le canzoni

Sanremo 2026, gli ammessi alle audizioni

Da Amici a X Factor, ecco i volti noti in corsa per un posto al Festival

Sono 60 gli artisti selezionati per le audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2026. Tra i nomi spiccano diversi volti già conosciuti dal pubblico televisivo: da Emma Muscat, ex concorrente di Amici e rappresentante di Malta all’Eurovision Song Contest, a Petit, passando per Albe, Jacopo Sol e alcuni protagonisti di X Factor. In palio c’è un posto nella sezione Campioni del prossimo Festival di Sanremo.

La Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico Stefano De Martino e composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, dal Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ha concluso la prima fase di selezione.

I 60 artisti convocati si esibiranno nelle audizioni dal vivo alla Sala A di via Asiago. Il gruppo comprende 55 solisti, 24 donne e 31 uomini, e cinque formazioni.

Sanremo Giovani 2026, da Amici a X Factor: i volti noti

Tra i concorrenti che hanno già un legame con il mondo dei talent show c’è Emma Muscat, protagonista della diciassettesima edizione di Amici. Nel programma aveva anche iniziato una relazione con Biondo. Nel 2022 ha rappresentato Malta all’Eurovision Song Contest: un’esperienza internazionale che la rende uno dei nomi più riconoscibili tra i selezionati.

Da Amici 21 arriva Albe, mentre Petit, concorrente di Amici 23, torna a misurarsi con la selezione sanremese dopo aver partecipato a Sanremo Giovani l’anno precedente con il brano Un bel casino. Presente anche Jacopo Sol, proveniente da Amici 24, che nel 2023 era già arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani.

Spazio anche a due nomi legati a X Factor. I Les Votives, band milanese, nel 2024 avevano raggiunto il secondo posto in finale nella squadra di Achille Lauro. Tra gli ammessi c’è inoltre SANTI, che aveva partecipato al talent di Sky nel 2020, venendo eliminato alla terza puntata dei Live Show.

Non mancano volti noti anche al di fuori dei talent musicali. Lea Gavino è conosciuta per il ruolo nella serie SKAM Italia, mentre Seltsam, nome d’arte di Lorenzo Giovanniello, è un tiktoker che si era già fatto notare nella precedente edizione di Sanremo Giovani con Scusa Mamma, brano dedicato alla madre.

Le audizioni e la strada verso la finale dell’11 dicembre

La distribuzione geografica dei 60 ammessi vede in testa il Sud e le Isole, con 23 partecipanti, tra cui 20 solisti e tre gruppi. Centro e Nord Italia seguono a pari merito, ciascuno con 17 solisti e una formazione. Una partecipante nata a Malta rappresenterà la componente estera.

Tra le regioni spicca il Lazio, con 12 candidature ammesse, dieci solisti e due gruppi. Un altro dato significativo riguarda la presenza femminile: per la prima volta nella storia recente del concorso, le candidature iniziali hanno registrato una sostanziale parità tra uomini e donne. Anche tra i selezionati per le audizioni il divario resta contenuto, seppure con una lieve prevalenza maschile.

Il percorso proseguirà dopo le audizioni di Sanremo Giovani e di Area Sanremo. In totale saranno 30 gli artisti e i gruppi che accederanno alla fase successiva. Da questa selezione emergeranno sei finalisti, tre per ciascuno dei due percorsi, che si sfideranno venerdì 11 dicembre in diretta su Rai 1, dal Teatro del Casinò di Sanremo.

La posta in gioco è alta: conquistare l’unico posto disponibile nella sezione Campioni del prossimo Festival di Sanremo.

Sanremo Giovani 2026, la lista completa dei 60 artisti e dei brani

Abat-Jour – Acqua di Mare; Albe – Vuoi o non vuoi; Alessandra Tumolillo – Giorni normali; Ansia – Bimba Dormi; Arianna Rozzo – Vien’; Asja – Ma non è vero; Axel – La Comunicazione; Basim – Distanza; Bianca. – Non Mi Passi Più; ceneri – Chimera; Chiara Vinci – Non è Solo Un Gioco; Cialuna – Tutta l’ansia che ho; Clae – CiaCiaCiaCiao; Daniel Cosmic – Grandine; Davide De Luca – Hai ragione tu; Dubrazi – Por Favor; Emma Muscat – Romanticamente; Enne – Nilo; Florinda – Senza ’E Te; frambo – Non Disturbare; Frasa – Yesssman; Futura – Castelli di Rabbia; Gallas – Fermo; Giorgia Ari – Nord America; Hermes – Touch Me; Ilaria Kappler – Il filo bianco; Iora – Niente di Importante; Jacopo Sol – Un’Eccezione; Jones Junior – Il telefono; Kawakami – Diamante; Khamilla – Tormento; La Base – Non ti chiederò; Layana – Lettera d’addio; Lea Gavino – L’ennesima canzone; Les Votives – Non importa; LiON – Poesie vuote; Lor3n – Non è una canzone d’amore; Maddalena – Fa Moda; Malemà – Solo insieme a te; MilleAlice – Aria; Neartica – Foto mossa; nodialpettine – Mi sento ridicolo; Occhi – La guerra dei bottoni; OrioN – Frastuono; Petit – Sei tu; Plasma – Energia Meccanica; Poli Ok – Questo non è amore; Quarto – Che figata; rob – Non imparo mai; Santachiara – Ossitocina; Santamarea – Tutto questo mare dentro; SANTI – L’America ha fallito; Sarai – I Bot; Selina – Maledetta Icona; Selma – Io sognerò; Seltsam – Che guaio l’amore; Shizarina – Bugie; tiposchegge – addesormai; Tommaso Vulpio – parole perse; Ube – Se Verrà la Pioggia.

