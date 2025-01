Roma, apre la porta dell’ascensore e precipita per due piani in una clinica: grave 29enne

Un 29enne è precipitato in vano ascensore ai Parioli

Incidente a Roma in una clinica nel quartiere Parioli venerdì 17 gennaio. Un 29enne fattorino è precipitato nel vano ascensore per due piani in via Felice Giordano.

L’incidente ai Parioli, il 29enne stava effettuando delle consegne

Da una prima ricostruzione, sembra abbia aperto la porta dell’ascensore al piano terra nella clinica Parioli, ma la cabina non c’era ed è precipitato fino al piano -2. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118. E’ stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I con fratture alle gambe.

Era ferma al secondo piano, con una ragazza all’interno , la cabina dell’ascensore della clinica ai Parioli dove il 29enne è precipitato per due piani. É quanto ricostruito finora dalla polizia che ha posto sotto sequestro l’area dell’incidente.

Dagli accertamenti degli investigatori è emerso che il ragazzo, rimasto ferito, stava effettuando una consegna. Resta da comprendere cosa abbia determinato l’incidente e i motivi per i quali l’ascensore non abbia funzionato correttamente.