Roma, la mamma si addormenta mentre lo allatta: muore neonato, aperta inchiesta

Si è addormentata mentre stava allattando il figlio nato pochi giorni prima e l’ha schiacciato fino a soffocarlo. Le urla, il pianto, la disperazione… l’incredulità quando l’infermiera le ha spiegato che non c’è più nulla da fare. É accaduto la notte tra il 7 e l’8 gennaio all’ospedale Pertini di Roma.

Dramma all’ospedale Pertini di Roma, la donna ha preso sonno mentre allattava il figlio

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo dalla Procura coordinata dal Pm Maria Sabina Calabretta mentre l’autopsia sul neonato sarà effettuata dal professor Luigi Cipolloni come riferito da Il Corriere della Sera. Gli inquirenti dovranno accertare eventuali responsabilità da parte della struttura sanitaria.

La mamma, una trentenne, non sarebbe dovuta restare sola a lungo con il piccolo tra le sue braccia con qualcuno che si sarebbe dovuto occupare di riportarlo in culla come prevede il protocollo anche per evitare pericolosi casi di co-sleeping, tra le principali cause di morte dei neonati.

Il bimbo sarebbe dovuto tornare in culla, il co-sleeping tra le principali cause di morte dei neonati

Non avendo l’apparato respiratorio sviluppato ancora basta un piccolo schiacciamento per provocare il decesso. La neo mamma è stata trovata addormentata da un’infermiera intorno alla mezzanotte. Aveva chiesto di restare un po’ con il piccolo ed allattarlo. Un momento gioioso che si è trasformato in tragedia con la donna che ha preso sonno ed il neonato che è rimasto schiacciato.