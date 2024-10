Roma, operaio 48enne travolto e ucciso dall’ascensore mentre lavorava

Tragedia nel centro di Roma nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre. Un ascensore si è sganciato ed è caduto all’interno della tromba di un palazzo in via delle Vergini dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Tre persone sono state schiacciato dalla cabina, caduta dal secondo piano, e una di queste è morta a seguito dell’impatto.

La tragedia in via delle Vergini: morto il 48enne Isiweli Piter, due feriti

Si tratta di un operaio di nazionalità nigeriana di 48 anni di nome Isiweli Piter. I tre stavano lavorando per conto di una ditta. Durante le operazioni sull’impianto e sulla la cabina, si sarebbero staccate le cinghie di ancoraggio, e l’ascensore è precipitato, presumibilmente dal secondo piano, travolgendo i tre uomini. Per Isiwele non c’è stato nulla da fare.

Un suo collega è stato recuperato e affidato alle cure dei sanitari del 118 per il trasporto in ospedale in codice rosso. Il terzo operaio è stato trasportato in codice giallo sempre al pronto soccorso. Sul posto la polizia di Stato, la polizia locale di Roma capitale e gli enti preposti per i controlli della sicurezza sui luoghi di lavoro, la Spresal, la Asl e i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale. In serata una prima informativa verrà inviata alla procura della Repubblica di Roma.