Roma, ragazzino di 11 anni precipita da una finestra e muore ai Colli Aniene

Tragedia ai Colli Aniene. Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere precipitato da una finestra di un palazzo in via Igino Giordani, alla periferia di Roma, intorno alle 17:00 di giovedì 5 dicembre.

Il ragazzino è caduto dal decimo piano di un palazzo in via Igino Giordani

Sul posto il 118 e la polizia scientifica che ha effettuato i rilievi necessari e sta indagando sulle cause della caduta dall’abitazione ubicata ai Colli Aniene. Dalle prime informazioni pare che sia precipitato dal decimo piano. La caduta è stata parzialmente attutita dagli alberi ma non è bastato a salvare la vita al ragazzino. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il ragazzino era stato trasportato in condizioni disperate dal 118 all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove è deceduto. I genitori, arrivati ​​in ospedale e in forte stato di shock, non sono stati in grado di riferire nulla sull’accaduto. Al momento dell’incidente il ragazzino di 11 anni si trovava in casa con la babysitter.