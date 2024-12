Incendio capannone a Gallarate, il papà di Belen Rodriguez gravemente ustionato

É Gustavo Rodriguez, padre di Belen , l’uomo di 65 anni rimasto pesantemente ustionato a Gallarate. Il 65enne era all’interno di un capannone di uno stabile industriale in via Cappuccini (ex sede di una tessitura) affittato come deposito quando un incendio è divampato per cause accidentali.

Gustavo Rodriguez stava lavorando in un capannone quando è divampato l’incendio

L’allarme è scattato poco dopo le 10:00 di giovedì 5 dicembre quando è divampato l’incendio. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco: due da Varese e due da Busto Arsizio, oltre ai soccorritori del 118 a bordo di una ambulanza e un’auto medica. L’argentino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, quindi trasferito nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano.

Il papà di Belen ustionato al volto e alle braccia

Fonti sanitarie affermano che Rodriguez ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia. In Italia è divenuto noto per essere il padre di Belen Rodriguez ma anche per aver partecipato all’edizione 2022 dell‘Isola dei Famosi insieme al figlio Jeremias.