Roma, scontro tra bus a Monte Mario: bimba di due mesi e diversi studenti tra i feriti

C’è anche una bimba di pochi mesi tra i passeggeri rimasti feriti in un incidente che ha coinvolto un mezzo di Roma Tpl e uno dell’Atac a Roma vicino al capolinea di Monte Mario intorno alle 13:00 di venerdì 5 aprile. Secondo le prime ricostruzioni un bus della Roma Tpl ha urtato un mezzo dell’Atac finendo poi su un marciapiede.

Un bus della Roma Tpl ha impattato su un mezzo dell’Atac vicino al capolinea di Monte Mario

Secondo quanto si apprende alcuni passeggeri nello scontro sarebbero rimasti feriti: un paio sul bus dell’Atac, e cinque su quello della Roma Tpl, compresa la bimba di pochi mesi giunta in ospedale in codice rosso. Sembra che il conducente della Roma Tpl, per cause ancora d’accertare, abbia perso il controllo del mezzo. Lo schianto si è verificato in via Cesare Castiglioni.

Sono 15 in totale i feriti nello scontro tra due bus a Monte Mario, nel quadrante nord-ovest di Roma. Oltre ai codici rossi ci sono anche sei gialli e altri cinque verdi: si tratta di ragazzi usciti da scuola. La neonata in codice rosso ha appena due mesi ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La bimba è ricoverata al Policlinico Gemelli.

Bimba di due mesi ricoverata in codice rosso al Policlinico Gemelle, gli autisti sottoposti al narco e alcol test

In codice rosso altri tre passeggeri, uno è ricoverato al Cristo Re e un altro al San Filippo Neri. La polizia municipale, che si occupa dei rilievi, sottoporrà i conducenti dei bus al narco e alcol test. Non si esclude l’ipotesi del malore di uno dei conducenti del pullman. “Sono vicina alla neomamma e alla neonata di due mesi che sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto poche ore fa tra due autobus in zona Monte Mario.

“Ci auguriamo che possano essere al più presto accertate e chiarite le cause dello scontro tra i due mezzi. Il nostro abbraccio più forte va alla neomamma e alla sua bambina: Roma è con voi”. Così, in una nota, la Presidente della Commissione Capitolina pari Opportunità Michela Cicculli.