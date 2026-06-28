Moglia, la nonna muore in casa mentre accudisce la nipotina di 8 mesi: il pianto della bimba la salva dopo ore

La vittima è la 59enne Rosa Ortiz Adames
Una tragedia familiare che avrebbe potuto trasformarsi in un dramma ancora più grave. A Moglia, nel Mantovano, una bambina di appena 8 mesi è rimasta per ore accanto al corpo senza vita della nonna, Rosa Ortiz Adames, 59 anni, morta improvvisamente mentre si prendeva cura di lei.
A salvare la piccola è stato il suo pianto disperato, sentito dai vicini di casa che, non riuscendo a mettersi in contatto con la donna, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.
Il pianto della neonata ha fatto scattare l’allarme
L’allarme è scattato nella tarda mattinata, intorno alle 11.
I residenti dello stabile hanno iniziato a sentire il pianto della bambina protrarsi senza interruzioni. In un primo momento hanno provato a contattare la 59enne telefonicamente e a citofonare, ma senza ricevere alcuna risposta.
Nemmeno una copia delle chiavi ha permesso di aprire la porta dell’appartamento. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.
La drammatica scoperta nell’appartamento
Un vigile del fuoco si è calato dal tetto con tecniche speleo-alpine, raggiungendo una finestra dell’abitazione situata al quarto piano.
Entrato nell’appartamento, ha trovato la bambina accanto al corpo della nonna ormai priva di vita.
I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.
Secondo gli accertamenti eseguiti successivamente, Rosa Ortiz Adames, residente a Novi di Modena e di origini dominicane, sarebbe stata colpita da un arresto cardiocircolatorio, morendo per cause naturali mentre accudiva la nipotina affidatale dalla figlia, impegnata al lavoro.
La bambina è stata ricoverata per precauzione
La piccola è stata immediatamente affidata ai soccorritori e trasportata all’ospedale Carlo Poma di Mantova.
I medici hanno riscontrato un principio di disidratazione, conseguenza delle molte ore trascorse senza poter ricevere assistenza, ma fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.
Dopo gli accertamenti sanitari è stata riaffidata alla madre, giunta sul posto pochi minuti dopo l’intervento delle squadre di emergenza.
Indagini concluse, la salma restituita ai familiari
Nell’abitazione sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Gonzaga, che hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto.
Le verifiche hanno escluso qualsiasi elemento sospetto: la morte della 59enne è stata attribuita a un malore improvviso.
Al termine delle procedure disposte dall’autorità competente, la salma di Rosa Ortiz Adames è stata restituita ai familiari.
La vicenda ha profondamente colpito la comunità di Moglia, dove molti residenti hanno sottolineato come la prontezza dei vicini, insospettiti dal pianto insistente della bambina, abbia evitato conseguenze ancora più drammatiche.