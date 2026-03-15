Morta Nonna Malè, la nonnina dei social diventata famosa con Mario De Lillo

Mario De Lillo con la nonna

L’addio di Mario De Lillo alla sua Nonna Malè

Si è spenta Nonna Malè, la simpatica e irriverente nonnina diventata negli ultimi anni un volto amatissimo dei social grazie ai video realizzati insieme al nipote Mario De Lillo, content creator e comico romano.

Aveva 92 anni e con la sua spontaneità era riuscita a conquistare migliaia di persone online. Non era un personaggio costruito, ma semplicemente una nonna vera, con il suo modo diretto di parlare, la sua ironia e quella naturalezza che nei video sembrava rompere ogni distanza tra schermo e vita reale.

Ad annunciare la sua scomparsa è stato proprio De Lillo con un messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da alcune fotografie che li ritraggono insieme in momenti della loro vita.

Il messaggio commosso del nipote

Nel lungo post di addio, il creator romano ha ricordato la nonna con parole cariche di affetto e nostalgia.

«Tra i tanti video fatti insieme a mia nonna non ne abbiamo mai registrato uno in cui le chiedessi come avrebbe voluto che parlassi di lei dopo che se ne fosse andata», ha scritto.

«“Niente”, questo è quello che mi avrebbe risposto, oppure sarebbe rimasta semplicemente in silenzio».

Poi il ricordo dei momenti più semplici ma anche più preziosi della loro vita insieme: le mattine in cui la nonna andava a prenderlo a scuola, i pomeriggi estivi trascorsi insieme e quella presenza familiare che nel tempo era diventata un punto fermo.

«Tre fotografie non bastano per raccontare una vita di momenti passati insieme», ha aggiunto, ricordando la felicità di quando da bambino seppe che la nonna avrebbe vissuto con la loro famiglia.

Il saluto finale è semplice, proprio come nei video:

«Ciao Malè», scritto con lo stesso tono con cui la salutava ogni volta che usciva da casa sua.

La nonna diventata star dei social

Negli ultimi anni Nonna Malè era diventata una presenza fissa nei video di Mario De Lillo, che aveva costruito gran parte della sua popolarità proprio sulla complicità con la nonna.

I filmati erano fatti di scene quotidiane, battute improvvisate e piccoli momenti di vita familiare. Un modo di raccontare la realtà che De Lillo ha sempre definito con una frase diventata quasi un manifesto del suo stile:

«Arte povera è glorificare il piccolo disagio quotidiano. Mostrarlo, invece che nasconderlo».

E in quel racconto semplice e diretto, Nonna Malè era diventata la protagonista perfetta.

“Nun molla nonna, daje”: il tormentone dei video

Tra i momenti più ricordati dai follower c’era anche uno dei tormentoni più amati della coppia social:

«Nun molla nonna, daje».

Una frase diventata virale che racchiudeva perfettamente lo spirito dei loro video: ironico, affettuoso e sempre spontaneo.

La vita di Mario De Lillo

Mario De Lillo, oltre a essere un content creator molto seguito, è anche attore e nella vita privata è padre di un figlio.

Negli ultimi anni ha costruito una community molto affezionata proprio grazie ai contenuti condivisi con la nonna, diventata per molti utenti una figura familiare.

Per questo la notizia della sua scomparsa ha suscitato una forte ondata di messaggi di cordoglio sui social.