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Marcianise, Rosa Rossetti muore a 21 anni nell’auto guidata dalla sorella gemella: lo schianto non le ha lasciato scampo

DiRedazione

Pubblicato: 13 Lug, 2026 - ore: 16:11 #incidente, #Marcianise, #San Marco Evangelista
Rosa RossettiRosa Rossetti

La tragedia nella notte su viale Carlo III

Una notte che si è trasformata in un incubo per una famiglia di Marcianise. Rosa Rossetti, 21 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo viale Carlo III, nel tratto compreso tra Marcianise e San Marco Evangelista, in provincia di Caserta.

La giovane viaggiava sul sedile del passeggero di una Fiat 500, guidata dalla sorella gemella Alessandra. Erano circa le 3 del mattino quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, l’utilitaria ha perso il controllo finendo violentemente contro un ostacolo, per poi ribaltarsi.

Rosa sbalzata fuori dall’auto, la sorella è sopravvissuta

L’impatto è stato devastante.

Secondo le prime ricostruzioni, Rosa Rossetti è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Per la giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, arrivati rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La sorella gemella, che era al volante, ha riportato invece lievi lesioni. Dopo essere riuscita a uscire autonomamente dall’auto, è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata medicata. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Nicola la Strada, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per chiarire cosa sia accaduto nei secondi precedenti all’impatto.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che la conducente abbia perso autonomamente il controllo della vettura, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con esattezza le cause dell’incidente.

La salma trasferita in Medicina Legale

Come previsto dalla procedura, il corpo della giovane è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nelle prossime ore la Procura potrà decidere se disporre l’autopsia, utile a completare il quadro investigativo.

Marcianise sotto choc

La notizia della morte di Rosa Rossetti si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenta l’intera comunità di Marcianise, dove la ragazza viveva con la famiglia.

Una tragedia che ha profondamente colpito amici, conoscenti e quanti conoscevano le due sorelle, unite da un legame che il destino ha spezzato nel modo più drammatico. La giovane vittima avrebbe compiuto 22 anni a ottobre ed era appassionata di estetica. Voleva specializzarsi nel settore ma lungo il suo breve percorso di vita ha incrociato un tragico destino.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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