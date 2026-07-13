Terni, Lorenzo Serangeli muore a 16 anni nello schianto con un’auto: il dolore della squadra e della città

La dedica degli amici a Lorenzo Serangeli

Lo schianto nella notte e la corsa disperata in ospedale

Una comunità sconvolta, una famiglia distrutta e il mondo dello sport in lutto per la morte di Lorenzo Serangeli, il ragazzo di 16 anni deceduto nella notte tra sabato e domenica dopo un drammatico incidente stradale a Terni.

Il giovane viaggiava in sella al suo scooter lungo via Narni, diretto verso Narni Scalo, dove viveva con la famiglia, dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. Erano circa le 2.30 quando, all’incrocio con via degli Artigiani, il mezzo si è scontrato con un’automobile.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati in pochi minuti l’ambulanza, l’automedica e le forze dell’ordine. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo prima del trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Maria di Terni, dove però il suo cuore ha smesso di battere a causa delle gravissime ferite riportate.

Indagini sulla dinamica dello schianto

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Terni, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Il conducente dell’auto, un 68enne residente a Marsciano, è risultato negativo agli accertamenti alcolemici e tossicologici. Come previsto dalla normativa in casi analoghi, sarà iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale, un atto necessario per consentire tutti gli accertamenti investigativi.

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati e la Procura valuta la disposizione dell’autopsia sul corpo del giovane per chiarire ogni aspetto della tragedia.

La passione per il calcio e il ricordo della Polisportiva Ternana

Lorenzo, nato nel 2010, era originario di Terni ma viveva a Narni Scalo. La sua grande passione era il calcio e indossava la maglia della Polisportiva Ternana.

La società ha affidato ai social un lungo messaggio di cordoglio.

«Con immenso dolore esprimiamo il più profondo cordoglio per la scomparsa del nostro giovane calciatore Lorenzo Serangeli. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di compagni, allenatori, dirigenti e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Il tuo sorriso, la tua passione e il tuo entusiasmo continueranno ad accompagnarci su ogni campo».

Anche lo Sporting Terni e l’Ansmes di Terni hanno espresso vicinanza ai familiari, ricordando il ragazzo e stringendosi attorno alla società sportiva.

Il cordoglio di Narni: “Una notizia che ci lascia senza parole”

La notizia si è diffusa rapidamente durante la notte, gettando nello sconforto l’intera comunità di Narni.

Il sindaco Lorenzo Lucarelli ha parlato di una tragedia che ha colpito tutta la città.

«Questa mattina la nostra comunità si è svegliata con una notizia che ci lascia senza parole. Un’altra giovane vita spezzata, un dolore che colpisce tutti noi. Esprimo la più profonda vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Oggi è il tempo del silenzio, del rispetto e del cordoglio».

Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dagli assessori comunali, che hanno ricordato come la scomparsa di un ragazzo così giovane rappresenti «un dramma contro natura».

Il terzo minorenne morto sulle due ruote in meno di due mesi

Quella di Lorenzo Serangeli è la ventunesima vittima della strada in Umbria dall’inizio del 2026 e il terzo minorenne a perdere la vita sulle due ruote in meno di due mesi.

Una tragedia che riporta al centro il tema della sicurezza stradale e che riapre una ferita ancora viva nella comunità di Narni, già segnata dalla morte di un altro sedicenne, avvenuta nel luglio del 2024 in un incidente motociclistico.