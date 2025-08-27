Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Veneto, prima vittima della West Nile in regione: Adriana Meneghelli muore a Castelmassa in 24 ore

DiRedazione

Pubblicato: 27 Ago, 2025 - ore: 14:31 #Castelmassa, #Veneto, #virus, #West Nile
Adriana Meneghelli è morta in 24 ore per il West NileAdriana Meneghelli è morta in 24 ore per il West Nile

L’81enne stroncata dall’encefalite provocata dal virus

Il Veneto registra la prima vittima di West Nile Virus dell’estate 2025. É morta in 24 ore Adriana Meneghelli, 81 anni, residente a Castelmassa (Rovigo). La forma neuroinvasiva del virus — encefalite — ha aggravato un quadro clinico già fragile, portando al decesso della donna.

Chi era la vittima e come si è aggravata la sua condizione

Adriana Meneghelli, che conviveva con patologie pregresse, aveva accusato nei giorni precedenti febbre alta e sintomi neurologici; il 22 agosto è stata ricoverata e la diagnosi confermata dai test ha evidenziato la forma più grave del West Nile, con interessamento encefalitico. La situazione si è deteriorata rapidamente, fino all’esito fatale in meno di 24 ore.

I funerali della donna sono stati celebrati martedì 26 agosto nella chiesa parrocchiale di Castelmassa prima di procedere alla cremazione. I familiari, per volontà della donna, hanno invitato a presentare offerte per la scuola materna Santo Stefano in luogo dei fiori. L’81enne lascia il marito, Roberto Pavani, il figlio Michele, le nipoti Emma, Marta e Giorgia.

Quante persone ha colpito il virus in Veneto?

Secondo l’ultimo bollettino regionale (aggiornato il 20 agosto e con successivi rapporti in programma), sono 39 i casi finora registrati in Veneto quest’estate, con poche evoluzioni verso la criticità. In provincia di Rovigo sono quattro i casi totali.

Dove e come si contrae la West Nile? Quali sono le precauzioni?

Il virus è trasmesso dalle zanzare: la maggior parte delle infezioni è asintomatica o con sintomi lievi, ma in soggetti anziani o con patologie pregresse può evolvere in neuroinvasiva. Le autorità sanitarie raccomandano la prevenzione: repellenti, zanzariere, riduzione di acqua stagnante e controllo veterinario nelle aree a rischio.

Cosa dicono le autorità locali e il monitoraggio sanitario?

Il sindaco di Castelmassa e l’USL 5 Polesana hanno chiarito che le attività di sorveglianza e monitoraggio ambientale non hanno rilevato focolai infetti nel territorio comunale. Resta alta l’allerta e la campagna di informazione sulla prevenzione, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione. Prevenzione e il ruolo dei professionisti sanitari

Il caso evidenzia l’importanza della formazione di farmacisti e medici nell’identificare tempestivamente sintomi compatibili con il virus. Un esempio positivo — citato nelle aree limitrofe — è il caso di un farmacista che ha diagnosticato in anticipo sintomi compatibili e così evitato complicazioni.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Brasile, 22 anni muore dopo una TAC per shock anafilattico: cosa è successo all’avvocata Leticia Paul

Ago 27, 2025 Redazione
Attualità

Parma, 15enne morta di overdose da Mdma: quattro ventenni rischiano il processo

Ago 26, 2025 Redazione
Attualità

Chi è Sergio Corsano: il papà eroe svanito nel Lago di Como

Ago 26, 2025 Renato Valdescala

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Veneto, prima vittima della West Nile in regione: Adriana Meneghelli muore a Castelmassa in 24 ore

Notizie Audaci

Omegna, Felix muore a 3 anni dopo la caduta in piscina al B&B: Procura apre un fascicolo, donati organi

Tempo Libero

Buon onomastico Monica 27 agosto: immagini e gif di auguri da condividere

Attualità

Brasile, 22 anni muore dopo una TAC per shock anafilattico: cosa è successo all’avvocata Leticia Paul

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.