Ruba borsa a vittima di un incidente stradale nel veneziano, denunciata 71enne

Una donna di 71 anni, residente a Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia, è stata denunciata per aver rubato dal luogo dell’incidente una borsa appartenente a una delle vittime dello scontro, avvenuto venerdì 23 agosto nella località balneare veneziana. Lo riportano i quotidiani locali.

Nello scontro, avvenuto nella frazione di Ca’ Vio, avevano perso la vita due coniugi tedeschi, Karl Hahn e Gabriele Ruth, di 71 e 66 anni, travolti da un’automobile mentre erano in sella al loro scooter. I due mezzi erano finiti nel fossato a lato della carreggiata. Le operazioni di identificazione erano state rallentate dalla mancanza dei documenti della coppia, contenuti nella borsa della donna, che era stata appoggiata a una delle auto della Polizia locale e poi era sparita.

Dalle immagini del sistema di videosorveglianza è stata notata la signora, giunta in bicicletta nel luogo dell’incidente , fermarsi e abbassarsi per prendere la borsa. Identificata e interrogata, la donna ha ammesso di aver preso la borsa, di aver gettato in acqua i documenti della coppia e di aver tenuto uno smartphone dei coniugi, che è stato restituito ai figli. Verrà denunciata per furto e appropriazione indebita.