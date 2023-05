Policoro, trovato morto lo studente scomparso: un paese intero si era mobilitato per Mattia Laviola

Non dava più notizie di sé da giovedì 18 maggio. É stato trovato privo di vita Mattia Laviola, lo studente scomparso a Policoro. Tutto il paese si era mobilitato per cercarlo dopo che le forze dell’ordine avevano rintracciato la sua auto vicino un’oasi del WWF.

Mattia Laviola rinvenuto privo di vita vicino al parcheggio dell’oasi del WWF di Policoro

“La vicinanza di tutti i lucani alla famiglia di Mattia per questa tragedia che ha colpito le nostre coscienze. Un dolore che lascia senza parole”. – ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in seguito alla notizia della morte di Mattia Laviola, studente di 22 anni di Policoro, in provincia di Matera.

Il cadavere del giovane è stato ritrovato poco distante dal parcheggio dove aveva lasciato la sua auto. Per rintracciarlo erano stati impiegati anche alcuni Droni dotati di telecamere ad alta tecnologia ed i cani molecolari. Non sono ancora chiare le dinamiche del decesso.