Salerno, 23enne accoltellata alla nuca: la Polizia diffonde la foto del sospettato, è caccia all’uomo

La foto diffusa e il luogo dell'accoltellamento

L’aggressione in pieno centro il 23 settembre: la giovane colpita alle spalle da uno sconosciuto

Un volto da riconoscere per dare una svolta all’indagine. La Polizia ha diffuso i fotogrammi dell’uomo ritenuto il presunto autore dell’aggressione ai danni di una 23enne accoltellata alla nuca a Salerno lo scorso 23 settembre. La Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, è riuscita a individuare il possibile responsabile attraverso l’analisi delle immagini raccolte durante gli accertamenti. Ora manca il passaggio decisivo: identificarlo.

La Questura ha quindi deciso di rendere pubblica la sua immagine, chiedendo a chiunque possa riconoscerlo di fornire informazioni agli investigatori.

L’aggressione alle spalle nel centro storico

Erano circa le 21.30 del 23 settembre quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti a Largo San Tommaso d’Aquino, nel centro storico alto di Salerno, dopo una segnalazione relativa a una donna accoltellata.

Sul posto i poliziotti hanno trovato la 23enne ferita. La giovane è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno.

Le sue condizioni avevano reso necessarie cure immediate, comprese trasfusioni di sangue. Dopo essere stata presa in carico dai medici, la ragazza è stata dimessa il giorno successivo con una prognosi di 21 giorni.

«Non lo conosco»: il racconto della ragazza

Agli investigatori la giovane avrebbe raccontato di essere stata aggredita alle spalle e senza un apparente motivo da un uomo che non conosceva.

Secondo il suo racconto, l’aggressore l’avrebbe prima colpita con calci e pugni e poi avrebbe utilizzato un coltello, ferendola alla nuca.

Un’aggressione improvvisa, avvenuta poco distante dal punto in cui la ragazza è stata poi soccorsa, sulla quale gli investigatori hanno iniziato immediatamente a raccogliere elementi.

Le telecamere portano al presunto autore

La svolta è arrivata grazie alle immagini acquisite durante l’indagine. La Squadra Mobile di Salerno, attraverso la comparazione dei fotogrammi raccolti, ha individuato quello che viene ritenuto il presunto autore dell’aggressione.

L’uomo, però, non è ancora stato identificato. Ed è proprio per questo che la Polizia ha scelto di diffondere le immagini.

Non si tratta dunque di un’identificazione già avvenuta: gli investigatori stanno cercando di associare un nome a quel volto e invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti.

L’appello della Questura: «Chi lo riconosce ci contatti»

La Questura di Salerno invita chiunque riconosca l’uomo raffigurato nei fotogrammi a contattare gli investigatori.

È possibile chiamare il centralino della Questura al numero 089.613111 oppure recarsi direttamente presso gli uffici della Caserma «Pisacane», in via Sant’Eremita a Salerno.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche attraverso YouPol, l’applicazione ufficiale della Polizia di Stato per smartphone e tablet, che consente di inviare alla sala operativa testi, fotografie, video e messaggi audio.

L’obiettivo è arrivare all’identificazione dell’uomo e ricostruire con maggiore precisione cosa sia accaduto quella sera nel centro storico di Salerno.

Intanto la 23enne, dopo il ricovero e le cure ricevute al Ruggi, è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. L’indagine resta aperta e l’uomo ripreso dalle telecamere è, allo stato, indicato dalla Polizia come presunto autore dell’aggressione.