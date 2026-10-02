Grande Fratello Vip, paura nella Casa: «C’è un topo», tutti scappano in giardino (VIDEO)

Giulia Provvedi salta su una sedia per la paura dopo aver visto un topo

Giulia Provvedi dà l’allarme, i concorrenti si precipitano in cucina e la regia cambia inquadratura

Un urlo improvviso ha fatto scattare il panico nella Casa del Grande Fratello Vip. Non una lite, non una sorpresa della produzione e nemmeno una prova: questa volta a terrorizzare i concorrenti è stato un topo.

A dare per prima l’allarme è stata Giulia Provvedi, che avrebbe visto il roditore aggirarsi all’interno della Casa. «Ragazzi, c’è un topo, è qui, c’è un topo in casa, aiuto», ha urlato la concorrente, facendo scattare la fuga degli altri gieffini.

In quel momento Marina La Rosa, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia si trovavano in giardino e stavano parlando del caro vita a Milano. Le urla provenienti dall’interno hanno però interrotto la conversazione e attirato immediatamente l’attenzione di tutti.

Giulia Provvedi sale sulla poltrona, poi il fuggi fuggi

Inizialmente Marina La Rosa non avrebbe dato credito all’allarme, pensando a uno scherzo. «Dai, basta, non è vero», avrebbe detto.

Ma quando Provvedi ha continuato a gridare ed è apparsa realmente spaventata, la situazione è cambiata. I concorrenti si sono precipitati verso la cucina, proprio nella zona in cui sarebbe stato avvistato il piccolo intruso.

Giulia, secondo la ricostruzione della serata, sarebbe arrivata perfino a salire sulla poltrona per tenersi lontana dal roditore, mentre dall’interno della Casa continuavano ad arrivare urla.

Il topo, però, sembrava avere già trovato il modo di mettere tutti d’accordo: nessuno voleva avvicinarsi.

La regia toglie l’audio e cambia stanza

A quel punto è intervenuta anche la regia del Grande Fratello. L’audio è stato tolto e l’inquadratura è stata spostata, lasciando per diversi minuti gli spettatori senza sapere cosa stesse accadendo nella zona della Casa interessata dall’avvistamento.

Le telecamere hanno mostrato la camera da letto, dove due concorrenti stavano dormendo completamente coperti dalle lenzuola. Una scelta che ha inevitabilmente alimentato la curiosità di chi seguiva la diretta.

Dopo circa dieci minuti, il collegamento è tornato sul giardino. Alcuni gieffini erano ancora svegli e proprio lì Guendalina Tavassi ha trasformato la paura per il topo in una battuta.

Gli auguri di Guendalina alla figlia diventano uno show

Tavassi, insieme a Piera Meloni e Marina La Rosa, ha approfittato della notte anche per fare gli auguri alla figlia Chloe.

Il riferimento al roditore è diventato immediatamente parte degli auguri: «Amore, auguri, c’è un topo per te!».

Poi la battuta è diventata ancora più surreale: «Intanto andiamo a cercare la pantegana che c’è dentro casa».

Tra un brindisi e qualche nota di «Happy Birthday», il caso del topo è così diventato uno dei momenti più curiosi della notte nella Casa.

L’ultimo avvistamento e poi il mistero

Il roditore sarebbe stato visto prima in cucina e successivamente nel salone. Poi più nulla.

Nessuno, almeno per il momento, è riuscito a capire dove si sia nascosto. Il topo è semplicemente sparito dalla scena, lasciando i concorrenti con il problema di dover tornare a cercarlo o, forse, di aspettare che sia lui a farsi rivedere.

La vicenda ha però un precedente curioso: quello dei topi nella Casa del Grande Fratello è ormai un piccolo «classico» del reality. Negli anni altri concorrenti avevano raccontato avvistamenti e presenze di roditori, arrivando in alcuni casi a parlare addirittura di più esemplari nascosti.

Questa volta, però, il protagonista è stato uno solo. Almeno per quanto è stato possibile vedere.

E resta la domanda che ha accompagnato il resto della notte: dove si è nascosto il topo dopo essere riuscito a terrorizzare i concorrenti del Grande Fratello Vip?