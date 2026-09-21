San Matteo, a Salerno la processione si accende per De Luca: la folla lo attende e lui saluta a pugni stretti

San Matteo, processione tra tradizione, fede e giravolte con riflettori sul sindaco De Luca

L’attesa per De Luca quasi come per il passaggio di San Matteo

Salerno si è fermata per San Matteo. Dopo il pontificale, la tradizione ha riportato le sei paranze nel cuore della città per uno dei momenti più sentiti della festa patronale: la processione attraverso il centro storico, corso Vittorio Emanuele e via Roma fino al Comune.

Ma tra la folla c’era anche un’attesa particolare, quella per Vincenzo De Luca, tornato in carica come sindaco da pochi mesi.

Quando il corteo è arrivato nel cuore della città, in molti hanno aspettato il suo passaggio quasi con la stessa enfasi riservata al Santo Patrono. De Luca è comparso tra due ali di folla e ha salutato i presenti, stringendo i pugni e rivolgendosi alla piazza.

Un momento che il video racconta in modo particolarmente efficace e che restituisce il clima della giornata salernitana.

Le sei paranze e le tradizionali giravolte

La processione ha attraversato il centro cittadino con le sei paranze dedicate a San Matteo, San Giuseppe, San Gregorio VII, Sant’Ante, San Fortunato e San Gaio.

Non sono mancate le tradizionali giravolte, accompagnate dagli applausi dei fedeli. Uno dei momenti più attesi si è consumato a Piazza Portanova, dove i portatori hanno fatto ruotare le statue davanti alla folla.

Poi il corteo ha proseguito lungo il corso cittadino. Poco dopo la Banca d’Italia, i portatori hanno avuto anche la possibilità di fermarsi brevemente per recuperare energie e rinfrescarsi con un po’ d’acqua prima di continuare il percorso.

Alla processione anche Rocco Hunt: il ricordo del nonno

Tra i volti presenti alla celebrazione anche Rocco Hunt. Il cantante salernitano ha partecipato alla giornata dedicata al patrono e ha ricordato il nonno, scomparso nel dicembre 2025.

Una giornata che ha così unito ancora una volta fede, tradizione popolare e volti conosciuti della città, con il passaggio delle paranze diventato il centro della festa e quello di De Luca uno dei momenti più attesi dalla folla.