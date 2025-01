Salerno, addio all’ingegnere Luigi Santorelli: le sue battaglie per la città fuori dagli schemi

Lo si incrociava mentre pedalava in sella alla sua variopinta bicicletta lungo le strade della sua Salerno per il quale si è battuto con i suoi modi fuori dagli schemi ed a volte folkloristici. L’ingegnere Luigi Santorelli è morto all’età di 76 anni.

Se ne è andato via in punta di piedi dopo aver lottato per far ascoltare la sua voce tra segnalazioni, esposti e denunce contro il sistema. Spesso in aperto contrasto con Vincenzo De Luca che ha anche affrontato vis à vis. A volte con qualche eccesso di troppo ma sempre ispirato da quel suo modo istrionico di occuparsi del bene comune.

Documenti alla mano si presentava in redazione per denunciare anomalie ed esporre quaestio che non tutti riuscivano a cogliere. Più volte candidato al consiglio comunale e con una lista autonoma anche a sindaco della città di Salerno contro l’attuale governatore della Regione Campania conseguendo l’1,04% delle preferenze nel 1993 (la prima volta da sindaco di Salerno per De Luca).

Domenica 5 gennaio i funerali alla chiesa del Sancro Cuore di Gesù

Alcuni anni fa visse momenti di paura quando i ladri tentarono di rubare il suo camper con lui a bordo sul lungomare Tafuri, a Torrione. Le sue urla allontanarono i malintenzionati. “Ho la pellaccia dura, non mi ammazzano” – disse. Da un po’ di tempo non lo si vedeva più pedalare in bici… Ora la ferale notizia.

I funerali di Luigi Santorelli saranno celebrati domenica 5 gennaio alle 12:00 alle chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Piazza Ferrovia mentre la camera ardente è stata allestita presso la casa del commiato San Leonardo del cavaliere Antonio Guariglia in via San Leonardo 108. Lascia la moglie Annita Cornacchia e i figli Christian e Luigi.